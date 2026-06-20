ضبط مبيض محارة يقود سكوتر اصطدم بطفل في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم ضبط مبيض محارة اصطدم بطفل يقود سكوتر بطريق العام بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور شرطة ثان طنطا بالغربية يفيد بورود بلاغ من والد الطفل المشار إليه (حلاق – مقيم بدائرة القسم ) وقرر بأنه حال سير نجله 10 سنوات "مصاب بجروح متفرقة" بأحد الشوارع بدائرة القسم اصطدمت به دراجة كهربائية "سكوتر" حال سيرها عكس الاتجاه مما أدى إلى إحداث إصابته المنوه عنها.

تحرك أمني عاجل

وجاء ذلك فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد دراجة كهربائية "سكوتر" لقيامه بالسير برعونة والإصطدام بطفل حال سيره بأحد الشوارع بالغربية مما أدى إلى إصابته.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط الدراجة الكهربائية الظاهرة بمقطعى الفيديو "بدون ترخيص" وقائدها (مبيض محارة، مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.