ضبط ربع طن سلع غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية مشتركة بالأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة رقابية موسعة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لمتابعة الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين ومدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات التموينية.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز وضبط المخالفات التموينية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط ربع طن من السلع والمواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية داخل أحد المحال غير المرخصة بمدينة أرمنت حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

كما تمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة إلى جانب تحرير محضرين لعدم وجود سجل الزيارات داخل المخابز المخالفة.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تضر بالمواطنين أو تمس جودة وسلامة السلع الغذائية.