القومي للمرأة يعقد لقاءا تشاوريا مع ممثلي الجمعيات الأهلية بأسوان والأقصر

عقد المجلس القومي للمرأة، ممثلاً فى مكتب شكاوى المرأة، لقاءً تشاوريا بمحافظة أسوان، مع ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي أسوان والأقصر، وذلك في إطار تتفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

جاء التنسيق لهذا اللقاء واختيار الجمعيات المشاركة من خلال منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس برئاسة الدكتور عصام العدوي عضو المجلس، والمسؤول عن تنسيق واختيار الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة.

هدف اللقاء إلى دعم دور منظمات المجتمع المدني في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها، واستمر على مدار يومين وخلال اللقاء تم التأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس برئاسة الدكتور عصام العدوي عضو المجلس.

وناقشت الجلسات سبل تطوير منظومة الإحالة والتنسيق المشترك، والتحديات التي تواجه العمل الميداني، إلى جانب بحث أفضل السبل لتقديم الدعم والحماية للسيدات المعرضات للعنف بشكل سريع وآمن.

كما أسفر اللقاء عن عدد من التوصيات المهمة، من بينها التأكيد على أهمية عقد هذه اللقاءات بصورة دورية لتبادل الخبرات، وتحديد الاحتياجات التدريبية الجمعيات، في مجالات إدارة الحالات، والتعامل مع الأزمات، وتقديم الدعم النفسي والقانوني الأولي، والتوعية بقضايا الأحوال الشخصية، والحماية الرقمية والأمن السيبراني للفتيات والنساء.

وفي ختام اللقاء، أكدت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس على أهمية استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية باعتبارها شريكاً أساسياً في الوصول إلى النساء والفتيات بالمحافظات المختلفة، وتقديم خدمات الحماية والدعم لهن، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للجميع.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار مشروع "تمكين بذور من أجل المستقبل" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والاتحاد الأوروبي.