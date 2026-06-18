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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«القومي للمرأة» يزور رئيسة وحدة محلية أصيبت بسبب تأدية عملها بكفر الشيخ

وفد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ
وفد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ
محمود زيدان

زار وفد من المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع بالمحافظة، المهندسة حكمت الباز، رئيس الوحدة المحلية لقرية تفتيش أبو سكين؛ للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك بمستشفى كفر الشيخ العام.

جاء ذلك بحضور فريدة المزين، المقرر المناوب لفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ود.ماجدة عمر، عضو الفرع، وهبة الكيلاني، محامية مكتب شكاوى المرأة بالفرع.

وكانت محافظة كفر الشيخ، شهدت الأربعاء، واقعة مؤسفة عندما أقدم سائق على سكب مادة سريعة الاشتعال على المهندسة حكمت الباز، رئيس الوحدة المحلية لقرية تفتيش أبو سكين التابعة لمركز الحامول، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية، وذلك عقب الانتهاء من إزالة تعدٍ في المهد خاص بوالده.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تعرض حكمت الباز، رئيس قرية، إلى إصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والكفين والقدمين، إثر قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة سريعة الاشتعال عليها، وجرى نقلها لتلقي العلاج بقسم الحروق بمستشفى كفر الشيخ العام.

كشفت مصادر خاصة لـ «صدى البلد»، أن المهندسة حكمت الباز، رئيس قرية تفتيش أبو سكين، كان تقوم بتنفيذ إزالة في المهد في وجود بعض موظفي الوحدة المحلية، وعقب انتهائها من تنفيذ الإزالة، واستقلال سيارة الوحدة المحلية رقم ل ب أ 7395، أقدم «ح.ر» 30 سنة، سائق، مقيم بقرية المجاز الشرقي، بإلقاء مادة سريعة الاشتعال عليها، ما أدى إلى إصابتها بحروق في مناطق متفرقة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة القبض على المتهم، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 10878 لسنة 2026م، جنح مركز الحامول، وأخطرت جهات التحقيق.

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