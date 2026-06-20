رئيسة المجلس القومي للمرأة تتابع أعمال فروعه بالمحافظات وتؤكد: التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية المرحلة المقبلة

عقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اجتماعاً تنسيقياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المقررات والمقررات المناوبات لفروع المجلس بالمحافظات، هدف الاجتماع إلى متابعة أعمال فروع المجلس وجهوده خلال الفترة الماضية وأهم التحديات، ومناقشة خطة عمل فروع المجلس خلال الفترة المقبلة وذلك على مدار يومين.



جاء الاجتماع بحضور الأستاذة داليا حمدي مدير عام الادارة العامة لمتابعة شؤون الفروع بالمجلس, والأستاذة اسماء البغدادي مدير عام المكتب الفني بالمجلس.

وفي بداية الاجتماع توجهت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر إلى مقررات الفروع على الجهود المتميزة من أنشطة وفعاليات لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة ٢٠٣٠، مؤكدة أن فروع المجلس بالمحافظات هم أذرع المجلس للوصول لجميع الأسر في القرى والنجوع.

وأكدت رئيسة المجلس حرص المجلس الدائم على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة فى جميع المحافظات من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة والحملات التوعوية، من بينها المشاغل والوحدات الإنتاجية، والمشروعات الخضراء الذكية، ومشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي “تحويشة”، واستخراج بطاقات الرقم القومي. كما أشارت إلى نموذج المحاكاة البنكية الذي يهدف إلى تشجيع السيدات على التعامل مع البنوك والتغلب على مخاوفهن في هذا الشأن، ويُنفذ في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأضافت أن جهود المجلس تشمل أيضًا برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي، إلى جانب جلسات الدوار والإرشاد الأسري، بما يسهم في دعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتمكينها من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية.

وطالبت المستشارة أمل عمار مقررات ومناوبات فروع المجلس بالمحافظات بمواصلة العمل والجهد، ووضع ملف التمكين الاقتصادى للمرأة على رأس أولوياتهن بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.

تضمن الاجتماع عروضاً لمقررات فروع المجلس بالمحافظات لخطط الفروع المستقبلية، وأهم مقترحاتهن فى سبيل خدمة قضايا المرأة وتمكينها فى مختلف المجالات .