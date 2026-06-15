رئيسة القومي للمرأة تبحث تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، المستشارة سارة الشورى، المديرة التنفيذية لـ منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بحضور السفير شريف عيسى، نائب المدير التنفيذي للمنظمة.

وفي مستهل اللقاء، قدمت المستشارة أمل عمار التهنئة للمستشارة سارة الشورى بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، متمنية لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت رئيسة المجلس حرص المجلس القومي للمرأة على دعم وتعزيز جهود منظمة تنمية المرأة، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في دول العالم الإسلامي، مشيرة إلى استعداد المجلس الكامل لتقديم خبراته والاستفادة من فرص التعاون المشترك بما يحقق أهداف المنظمة.

كما أعربت المستشارة أمل عمار عن تطلعها إلى العمل المشترك مع المنظمة للتعريف بالتجارب المصرية الرائدة والناجحة في مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير أداء المنظمة وتعزيز دورها في خدمة قضايا المرأة.

من جانبها، أعربت المستشارة سارة الشورى عن تقديرها للدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة المصرية، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون مع المجلس والاستفادة من خبراته وتجربته المتميزة بما يخدم أهداف المنظمة والدول الأعضاء بها.

تناول اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المستقبلية بين المجلس والمنظمة، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تسهم في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.