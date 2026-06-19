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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. قومي المرأة يطلق «نورة» ببرج العرب

المجلس القومي للمرأة يطلق «نورة» ببرج العرب
المجلس القومي للمرأة يطلق «نورة» ببرج العرب
أمل مجدى

أطلق المجلس القومي للمرأة برنامج «نورة» بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في إطار البرنامج الوطني للاستثمار في الفتيات، الذي يحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي. 

وأكدت شيرين ماهر، منسقة البرنامج الوطني للاستثمار في الفتيات، أن برنامج «نورة» يواصل التوسع في مختلف المحافظات بهدف دعم وتمكين الفتيات، من خلال إتاحة فرص متنوعة للتعليم والتدريب وتنمية المهارات، بما يسهم في تعزيز قدراتهن، وزيادة مشاركتهن الفاعلة في المجتمع، وتهيئة مستقبل أفضل لهن.


وأوضحت أن البرنامج استهل أنشطته بمنطقة برج العرب بتنظيم دورتين تدريبيتين استهدفتا عددًا من الميسرات بقريتي الغربانيات وأبوصير، حيث ركزت التدريبات، التي استمرت أربعة أيام، على تنمية المهارات الشخصية والقيادية للمشاركات، إلى جانب تعريفهن بالدليل التدريبي الخاص ببرنامج «نورة»، بما يؤهلهن لنقل المعارف والخبرات إلى الفتيات المستهدفات، ومساعدتهن على الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات التعليم والحياة.

وأضافت أن برنامج «نورة» يستهدف الفتيات من سن 10 إلى 14 عامًا، ويمتد على مدار 40 أسبوعًا، يتلقين خلالها مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى تنمية المهارات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن ترسيخ الأعراف الاجتماعية الإيجابية الداعمة للفتيات داخل الأسرة والمجتمع.

ويعمل البرنامج على توفير بيئة داعمة ومحفزة للفتيات من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية، التي تساعدهن على اكتساب المهارات الحياتية، وتنمية قدراتهن الإبداعية، والتعبير عن أفكارهن بثقة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة الفاعلة في المجتمع.

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