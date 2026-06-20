ماراثون الثانوية العامة يبدأ غدا.. وكيل تعليم الأقصر يجتمع بأعضاء مركز توزيع أسئلة الامتحانات

عقد الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اجتماعا موسعا، ظهر اليوم، مع أعضاء مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بمكتبه في ديوان عام المديرية، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبحضور عادل كمال رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة.

وخلال الاجتماع شدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال مركز توزيع الأسئلة، موضحًا أن مسؤولية أعضاء المركز تبدأ منذ خروج صناديق الأسئلة من مقر التوزيع في الساعات الأولى من الصباح وحتى وصولها إلى اللجان الامتحانية في المواعيد المحددة، بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية.

وأكد "جارح" ضرورة الالتزام بالإجراءات الخاصة بنقل وتسليم صناديق الأسئلة وفتحها وفق التعليمات الوزارية المعتمدة، مع اتخاذ كافة التدابير التي تكفل الحفاظ على سرية الامتحانات وتأمينها خلال جميع مراحل التداول.

كما أوضح وكيل الوزارة أن نجاح منظومة توزيع الأسئلة يعتمد على التعامل بروح المسؤولية والانضباط، والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين جميع أعضاء المركز، مشيرا إلى أن تكاتف الجهود والالتزام الدقيق بالمهام الموكلة لكل فرد يمثلان الركيزة الأساسية لضمان وصول الأسئلة إلى اللجان في التوقيتات المحددة وبأعلى درجات الدقة والأمان.

كما دعا وكيل الوزارة جميع أعضاء المركز إلى بذل أقصى الجهود خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا أن الدولة تولي امتحانات الثانوية العامة اهتمامًا بالغًا، وأن الجميع مطالب بأداء دوره بكل جدية ومسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منظمة وآمنة.