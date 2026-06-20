أهالى عرب النجدى يشيعون جثمان رئيس محكمة استئناف الأقصر .. صور

شيّع المئات من أهالي قرية عرب النجدي التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، جثمان المستشار مصطفى سلامة شديد، رئيس محكمة استئناف الأقصر، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن والأسى التي خيمت على أسرته ومحبيه وزملائه.

وأُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر بمسجد الشيخ سلامة العزامي بالقرية، بحضور أفراد أسرته وأقاربه وعدد من رجال القضاء والشخصيات العامة والأهالي الذين حرصوا على المشاركة في تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء.



وسادت حالة من الحزن بين الأوساط القضائية عقب إعلان وفاة المستشار مصطفى سلامة شديد، حيث نعاه عدد من زملائه وأصدقائه، مستذكرين ما عُرف عنه من حسن الخلق والكفاءة المهنية والتفاني في أداء رسالته القضائية طوال سنوات عمله.



كما نعت عائلة شديد وقبيلة الحويطات الفقيد في بيانات وكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان نموذجًا للقاضي العادل والإنسان النبيل، وتميز بدماثة الخلق ورجاحة العقل واستقامة الضمير، تاركًا سيرة طيبة وأثرًا حسنًا بين أهله ومحبيه وزملائه.



ودعا المشاركون في الجنازة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.