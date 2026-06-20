محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء وتشغيل مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، احتفالية مؤسسة شفاءالأورمان بمناسبة مرور ١٠ أعوام على إنشاء وتشغيل مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر لعلاج مرضى الأورام السرطانية بصعيد مصر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، وم. عمرو لاشين محافظ أسوان، ود .غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤلية المجتمعية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلى المصري ، ود. خالد النوري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان ، وعدد من قيادات المؤسسات المصرفية، والتنموية.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن احتفال اليوم يمثل محطة مضيئة في مسيرة العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث أصبحت مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، نموذجًا يُحتذى به في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الأورام بالمجان من أبناء محافظات الصعيد مثمنًا دور مؤسسة الأورمان فى مشاركة الأجهزة التنفيذية فى رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الطبية لجميع المواطنين، وهو ما انعكس في العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات الصحية الكبرى التي ساهمت في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن ما حققته المستشفى خلال عقد كامل من العمل والعطاء يعكس قوة الشراكة بين مؤسسات الدولة، والقطاع المصرفي، ومنظمات المجتمع المدنى، ورجال الأعمال من أجل دعم جهود الدولة في الإرتقاء بالخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا.

وتوجه محافظ القاهرة بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنشاء ودعم هذا الصرح العظيم، من القائمين عليه والأطباء وهيئات التمريض والعاملين والمتطوعين والداعمين، الذين أثبتوا أن العمل المخلص قادر على إحداث فارق حقيقي في حياة الناس .

كما ‏ثمّن محافظ القاهرة الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع المصرفي في دعم المشروعات والمبادرات المجتمعية والتنموية، مؤكدًا أن المسؤولية المجتمعية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أنه تم تأسيس هذا الصرح الطبي ليكون أول وأكبر مستشفى متكامل لعلاج الأورام في الصعيد بالمجان، حيث وُضع حجر الأساس في 9 ديسمبر 2014، وافتُتحت المرحلة الأولى في 27 مايو 2016. وخلال هذه السنوات، حققت المستشفى إنجازات ضخمة واستفاد منها مئات الآلاف من المرضى في 6 محافظات (الأقصر، قنا، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، والوادي الجديد).