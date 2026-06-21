محافظ الأقصر يبحث مطالب ومقترحات أهالي القرنة لتحسين مستوى الخدمات

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدًا من أهالي مركز ومدينة القرنة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها للاستماع إلى مطالب المواطنين ومناقشة المقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، استعرض أهالي القرنة عددًا من الموضوعات والمطالب التي تمس احتياجات المواطنين بالمركز، حيث طالبوا بسرعة استكمال وإنهاء مشروعات الصرف الصحي بكافة قرى المركز، لما لها من أهمية في تحسين الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة.

كما تناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع المستشفى، وضرورة الإسراع في الانتهاء منه لدعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية لأهالي المركز والقرى التابعة له.

وطالب الوفد كذلك بإنارة شارع السناينة – العبابدة الغربي، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى الأمان للمواطنين، بالإضافة إلى المطالبة بتبطين ترعة العبابدة للحفاظ على المياه وتحسين كفاءة شبكة الري بالمنطقة.

وأكد محافظ الأقصر حرصه على دراسة كافة المطالب والمقترحات التي تم عرضها خلال اللقاء، مشددًا على التنسيق مع الجهات المعنية لبحث إمكانية تنفيذها وفقًا للأولويات والاعتمادات المتاحة، بما يحقق صالح المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.