محافظة الأقصر تعلن إجراء القرعة العلنية لخطوط السير الجديدة بقاعة المؤتمرات

أعلنت محافظة الأقصر عن تحديد يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو 2026 موعداً لإجراء القرعة العلنية لاختيار المواطنين المتقدمين للحصول على خطوط السير الجديدة.

وأوضحت محافظة الأقصر أنه تقرر إقامة فعاليات القرعة بالقاعة الرئيسية بالمركز الدولى للمؤتمرات بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بدلاً من القاعة رقم (3) بديوان عام المحافظة نظراً لأنها لا تتسع لأعداد المواطنين المتقدمين الكبيرة.

وتأتي هذه القرعة بناءً على القرار رقم 842 لسنة 2025 لتنظيم قرعة علنية لاختيار عدد (46) خط سير جديد من المواطنين المتقدمين للحصول عليها.

وقد تقدم للجنة الفحص إجمالي (312) ملفاً للمواطنين، جرى تصنيف خطوط السير المطلوبة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات على عدة محاور شملت خطوط سير حيوية بالمحافظة،

حيث تقدم 275 طلباً للمنافسة على عدد 21 خط سير لخط (الأقصر / طيبة)، بينما تقدمت لجنة الفحص بـ 37 طلباً للمنافسة على 15 خط سير لخط (الأقصر – البغدادي – الشادر).

وفي المقابل، لم يتقدم أحد للجنة الفحص بشأن خط سير (حاجر أرمنت – الشنابات) والمطلوب له كراسة الشروط والمواصفات.