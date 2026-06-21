بدون رخصة.. إصابة 5 طلاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة نصر

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى أحد الطرق بمدينة نصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بونش مروري لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وبإجراء الفحص، تبين أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما حرر رجال المرور محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.