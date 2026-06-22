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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ضبط 3 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر و 142 ألف لتر مواد بترولية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والأنشطة التجارية ومحطات الوقود والمنشآت الدوائية، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية نفذت عدة حملات تفتيشية بمراكز (بلبيس وأبوكبير وفاقوس والحسينية والعاشر من رمضان) أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلي أنه  في مجال الرقابة على السلع الغذائية تم ضبط (٣ أطنان و٣٣٠ كجم) من الدجاج والبط والرومي المجمد غير المصحوب بالمستندات الدالة على مصدرها أو شهادات الذبح المعتمدة، داخل إحدى ثلاجات حفظ وتجميد المواد الغذائية وتحرير (٤) محاضر جنح، ومحضر آخر لعدم الاحتفاظ بسجل حركة الثلاجة وسجل الزيارات وذلك بمركز بلبيس.

وفي مجال المواد البترولية شهد مركز أبوكبير متابعة الموقف الميداني إثر نشوب حريق بإحدى محطات تموين السيارات التابعة لشركة مصر للبترول وبمركز فاقوس تم ضبط مخالفة تجميع (١٠٩٦) لتر بنزين ٨٠ بمحطة تموين سيارات وضبط مخالفة تصرف في (٤٩٨) لتر بنزين ٨٠ بمحطة أخرى وتحرير محضر ضد أحد مستودعات البوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار والموزعين وضبط (١٣٨ ألف و ٧٢٣) لتر سولار بإحدى محطات تموين السيارات، وضبط (١٠٧٦) لتر سولار و(١٠٠٠) لتر بنزين ٨٠ بمحطة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وفي مجال الرقابة على المنشآت الدوائية وبمركز الحسينية قامت حملة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية بهيئة الدواء المصرية ، أسفرت عن ضبط منشأة تعمل كصيدلية بشرية بدون ترخيص بناحية الزمامطة سماكين الغرب وتم التحفظ على (١٠٧٤) عبوة دوائية متنوعة مختلفة المسمى والشكل والاستعمال، وتشميع المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد  محافظ الشرقية ضرورة إستمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات الوقود والمنشآت المختلفة، حفاظاً على صحة المواطنين وضمان توافر السلع والمواد البترولية بصورة آمنة ومنتظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة جميع الوقائع والمخالفات المضبوطة إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات الرقابية المفاجئة ومحطات الوقود

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محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 3 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر و 142 ألف لتر مواد بترولية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

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