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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة بمستشفى فاقوس.. تركيب أنبوبة تغذية معدة بالمنظار لمريضة مسنة بعد جلطة دماغية حادة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفريق الطبي بقسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى فاقوس المركزي، بقيادة الدكتور عبدالستار محمد عبدالغني، وبمشاركة الدكتور عمر عكيله، والدكتور عبدالرحمن زرقة طبيب التخدير وفريق تمريض المناظير نجح في إجراء أول عملية تركيب أنبوبة تغذية معدة بالمنظار بالمستشفى، لمريضة مسنة تبلغ من العمر ٧٠ عاماً، كانت تعاني من جلطة دماغية حادة أدت إلى صعوبة شديدة في البلع، وذلك ضمن الخدمات الطبية الشاملة التي يقدمها المستشفى للمرضى على مدار أيام الأسبوع وحتى العطلات الرسمية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن خدمات مناظير الجهاز الهضمي من التخصصات التي تحتاج إلى مهارة وخبرة وتجهيزات حديثة، مشيداً بأداء الفريق الطبي بمستشفى فاقوس المركزي، والذي نجح في استخدام أحدث تقنيات المناظير لتركيب أنبوبة التغذية المعدية للمريضة دون الحاجة إلى عملية جراحية، مؤكداً أن توفير هذه الخدمات داخل المستشفيات الحكومية يساهم في رفع المعاناة عن المرضى وأسرهم وتوفير رعاية صحية شاملة لهم داخل المحافظة.

وأضاف محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن المريضة تم استقبالها ودخولها العناية المركزة بالمستشفى عقب إصابتها بجلطة دماغية حادة، وتم التعامل معها وفقاً لبروتوكول علاج الجلطات الدماغية، إلا أن الحالة نتج عنها صعوبة شديدة في البلع مما استلزم توفير وسيلة آمنة للتغذية، خاصة مع وجود تاريخ مرضي بضعف عضلة القلب، وبعد تقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة، تم إجراء منظار لتركيب أنبوبة تغذية معدة، وتمت العملية بفضل الله بنجاح، والمريضة الآن بحالة مستقرة وتتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة تحت إشراف أطباء المستشفى، مشيراً إلى أن الفرق الطبية بمستشفى فاقوس المركزي شاركت ضمن فعاليات اليوم الجراحي الأول الذي أطلقته المديرية الاسبوع الماضي، وحصلت خلاله المستشفى على المركز الأول بإجراء ٥٤ عملية خلال ٢٤ ساعة.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد نورالدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور أحمد الشوادفي مدير مستشفى فاقوس المركزي، ولجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة والمتميزة في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة الجهاز الهضمي بمستشفى فاقوس المركزي

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