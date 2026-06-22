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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف – الروضة بمركز بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مشروع صرف صحي أولاد سيف – الروضة بمركز بلبيس بطاقة 10 آلاف م٣/يوم وبتكلفة 300 مليون جنيه للاطمئنان على انتظام التشغيل ومعدلات الأداء لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل بالمحطة واطلع على مراحل المعالجة المختلفة والطاقة التشغيلية للمشروع، موجهاً بالحفاظ على كفاءة التشغيل وإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والمنشآت، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة وتحقيق أفضل مستوى من الأداء.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسة إيمان رفعت مدير عام المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أوضحت خلاله أن المشروع يضم محطة معالجة بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً، ومحطتي رفع وشبكات انحدار بطول 10.8 كم وخطوط طرد لخدمة المناطق المستهدفة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون جنيه.

وأضافت رئيس الهيئة القوميه أن المشروع يستهدف تقديم خدمات الصرف الصحي لقرى أولاد سيف والروضة، إلى جانب عدد من القرى والتي تشملها المرحله الثانيه من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهي أولاد مهنا والدهاشنة والنوبية والكفر القديم والعرايشية وكفر السلاوي، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى نحو 51 ألف نسمة.

وأكد المحافظ أن ما تشهده المحافظة من مشروعات في قطاع الصرف الصحي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى المرافق والخدمات داخل القرى.

وأشار المحافظ إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات بعد دخولها الخدمة لا تقل أهمية عن تنفيذها، كونها تضمن الحفاظ على كفاءتها التشغيلية وتحقيق العائد الخدمي المستهدف منها، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على البيئة والصحة العامة للأهالي.

الشرقية محافظ الشرقية صرف صحي بمركز بلبيس مستوى الخدمات

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محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف – الروضة بمركز بلبيس

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