قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لوعكة صحية
اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو
وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة
نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
التعليم : إنضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم
نزل 700 جنيه.. خسائر الجنيه الذهب تتواصل تحت ضغط التراجع العالمي
من الإغماءات إلى محاولات الغش.. مشاهد لافتة داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظات
لقاء عربي - فرنسي يبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة
وزير خارجية لبنان: يجب أن نكون شريكا في أي إطار يبحث مستقبل المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة : رفع كفاءة المنشآت الطبية والتعليمية

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،
عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحضور الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة وأعضاء المجلس، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط تطوير المنشآت الصحية والتعليمية التابعة للهيئة وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير على أهمية تسريع معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والإنشاءات الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن التوسع في الخدمات الطبية التخصصية وإتاحتها للمواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وجودة الخدمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض أبرز إنجازات الهيئة وخططها التطويرية، ومن أهمها تشغيل مستشفى أورام الإسماعيلية بعد تجهيزه بالخدمات التخصصية، بما في ذلك غرف العمليات والاستقبال ووحدات العلاج الكيميائي، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز وحدة العلاج باليود المشع لدعم خدمات علاج الأورام بالمحافظات.

رفع كفاءة عدد من المنشآت الطبية والتعليمية

وأشار المتحدث الرسمي إلى رفع كفاءة عدد من المنشآت الطبية والتعليمية، شملت المعهد القومي للكلى، ومستشفيات حميات إمبابة ودمنهور وبنها والأحرار والمبرة وسوهاج التعليمية، وتطوير المعهد القومي للتغذية، وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى سوهاج، وإنشاء مبنى المخازن المجمع بأرض حميات إمبابة، واستكمال مبنى ملحق بمستشفى المبرة، ومتابعة تنفيذ مبنى الباطنة والأورام ببنها.

ولفت إلى التوسع في إنشاء مراكز الإشارة المخية داخل منشآت الهيئة لتسريع التشخيص ورفع جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت في خفض قوائم الانتظار بشكل ملحوظ.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسيد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور محمد سليمان مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، والدكتور مصطفى القاضي مدير عام مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، والدكتور حازم النشار مدير عام المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، والدكتور نادر الفقي مدير عام معهد السمع والكلام، والأستاذة سمر فوزي عطية رئيس الإدارة المركزية لختامي التنميه البشرية بقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، والدكتورة علا شوقي مدير عام المعهد القومي للتغذية.

كما حضر من مجلس إدارة الهيئة: الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية ومقرر المجلس، والدكتور محمد عبد الحميد الأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية، والمستشار أحمد أبو القاسم المستشار القانوني للهيئة، والدكتورة نيرفانا إسماعيل مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والسيد أحمد الدهان عضو مكتب المستشار القانوني.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ خطط تطوير الهيئة، بما يعزز كفاءة المنشآت الصحية ويرفع مستوى الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية المقدمة للمواطنين.

المعاهد التعليمية وزير الصحة والسكان المنشآت الصحية الخدمات الطبية مشروعات التطوير وحدة العلاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

ألمانيا

تحكيم نسائي يدير مواجهة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026

منتخب مصر

فرج عامر يتوقع فوز مصر على إيران: صلاح وتريزيجيه مفتاح حسم التأهل

كأس العالم

6 منتخبات تحجز مقاعدها مبكرًا في دور الـ32 بكأس العالم 2026

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد