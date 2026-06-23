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الصحة: إغلاق عيادة تجميل غير مرخصة بالبساتين وضبط منتحلة صفة طبيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: إغلاق عيادة تجميل غير مرخصة بالبساتين وضبط منتحلة صفة طبيب

صورة من المركز
صورة من المركز
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادة MN غير المرخصة للتجميل بمنطقة زهراء المعادي - البساتين بمحافظة القاهرة، وضبط منتحلة صفة طبيب تدير المنشأة بصورة غير قانونية.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مفاجئة نفذتها لجنة من إدارة العلاج الحر بالقاهرة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وشرطة التموين بوزارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات غير المصرح بها.

عيادة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة رصدت عيادة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وتديرها منتحلة صفة طبيب غير حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة. وقد تم تحرير محضر انتحال صفة بحقها والتحفظ على كميات من الأدوية مجهولة المصدر.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه فور الانتهاء من التقرير تم تشميع العيادة بالشمع الأحمر وإغلاقها إداريًا، وإحالة كافة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحذر الوزارة المواطنين من التعامل مع العيادات غير المرخصة، وتدعوهم للتحقق من التراخيص الرسمية لأي ممارس صحي قبل الخضوع لأي إجراء طبي أو تجميلي، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية الاستباقية لضمان سلامة المواطنين.

وزارة الصحة والسكان عيادة تجميل غير مرخصة منتحلة صفة طبيب المعادي المنشآت الطبية مزاولة المهنة

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