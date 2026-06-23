وزير الصحة يبحث مع مركز عالمي لطب العيون إنشاء فرع بالقاهرة وتعزيز التعاون المشترك

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع البروفيسور رافائيل باراكير، رئيس مركز ومعهد باراكير لطب العيون والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون المشترك ومتابعة إنشاء فرع للمركز في مصر.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالبروفيسور باراكير، معربًا عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين الجانبين والتنسيق المستمر الذي يعكس الرغبة المشتركة في تطوير خدمات طب وجراحة العيون وفق أحدث المعايير العالمية. ووجه الدعوة للمشاركة في مؤتمر السكان والصحة والتنمية (PHDC 2026).

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذا التعاون يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لإنشاء فرع مركز باراكير في مصر كخطوة نوعية لتعزيز الخدمات الصحية المتخصصة وتوطين الخبرات العالمية.

وأعرب الوزير ، عن ثقته في أن هذه الشراكة ستصبح نموذجًا ناجحًا يسهم في الارتقاء بخدمات رعاية العيون في مصر والمنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع عقب توقيع مذكرة التفاهم، واستمرار التنسيق لاستكمال الإجراءات التنفيذية. كما تم مناقشة نموذج التشغيل الأمثل للمركز والمتطلبات الفنية والخطوات المقبلة بما يضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة.

التأكيد على توسيع مجالات التعاون

وأضاف المتحدث الرسمي ، أنه تم التأكيد على توسيع مجالات التعاون لتشمل التدريب الطبي، والبحث العلمي، ونقل المعرفة، وبناء القدرات، واستضافة خبراء المركز في مصر، إلى جانب تنظيم الأنشطة العلمية والتعليمية المشتركة لرفع كفاءة الكوادر الطبية المصرية.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حازم النشار، مدير عام المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير.