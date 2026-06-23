قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالاند يكشف سر تألقه في كأس العالم ويحذر قبل مواجهة فرنسا: لا نفكر في التتويج
شاهد.. احتفالات الفايكينج لمنتخب النرويج بعد الفوز على السنغال
ترامب منتقدًا ستارمر: "أضر بنفسه" بسياسات الطاقة والهجرة وعلاقاته مع واشنطن
وفاة مراقب إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة أزهرية بكفر الزيات
تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا.. الأهم خلال 10 سنوات
شاومينج يزعم تغيير امتحان فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تنفي
مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية وقوات الاحتلال تداهم نابلس
عميد قصر العيني: المستشفيات الجامعية تخدم 32.5 مليون مريض سنوياً
تفاصيل بحث الحكومة التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة
وفاة والد المطربة دينا الوديدي
الخارجية الأمريكية: هدفنا إنهاء دائرة العنف بين لبنان وإسرائيل بصورة نهائية
مع كأس العالم.. روبوت هيونداي البشري يبهر العالم بمهارات كرة قدم احترافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع مركز عالمي لطب العيون إنشاء فرع بالقاهرة وتعزيز التعاون المشترك

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع البروفيسور رافائيل باراكير، رئيس مركز ومعهد باراكير لطب العيون والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون المشترك ومتابعة إنشاء فرع للمركز في مصر.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالبروفيسور باراكير، معربًا عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين الجانبين والتنسيق المستمر الذي يعكس الرغبة المشتركة في تطوير خدمات طب وجراحة العيون وفق أحدث المعايير العالمية. ووجه الدعوة للمشاركة في مؤتمر السكان والصحة والتنمية (PHDC 2026).

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذا التعاون يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لإنشاء فرع مركز باراكير في مصر كخطوة نوعية لتعزيز الخدمات الصحية المتخصصة وتوطين الخبرات العالمية. 

وأعرب الوزير ، عن ثقته في أن هذه الشراكة ستصبح نموذجًا ناجحًا يسهم في الارتقاء بخدمات رعاية العيون في مصر والمنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع عقب توقيع مذكرة التفاهم، واستمرار التنسيق لاستكمال الإجراءات التنفيذية. كما تم مناقشة نموذج التشغيل الأمثل للمركز والمتطلبات الفنية والخطوات المقبلة بما يضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة.

التأكيد على توسيع مجالات التعاون

وأضاف المتحدث الرسمي ، أنه تم التأكيد على توسيع مجالات التعاون لتشمل التدريب الطبي، والبحث العلمي، ونقل المعرفة، وبناء القدرات، واستضافة خبراء المركز في مصر، إلى جانب تنظيم الأنشطة العلمية والتعليمية المشتركة لرفع كفاءة الكوادر الطبية المصرية.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حازم النشار، مدير عام المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير.

وزير الصحة والسكان PHDC 2026 خدمات طب وجراحة العيون مؤتمر السكان والصحة والتنمية الخبرات العالمية رعاية العيون مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه

دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

الإسكان

فرصة أخيرة .. خبر هام من الإسكان الاجتماعي بشأن الإعلان الرابع عشر

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: الطريق الي الله ممشاه حلو أنوار تتنزل وقلوب تتلذذ بالعبادة

اختبارات نهاية العام

بدء اختبارات نهاية العام الدراسي بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

استخدام جهاز حديث للكشف عن سماعات الأذن في امتحانات طب الأزهر

لأول مرة.. جهاز حديث للكشف عن سماعات الأذن بامتحانات طب الأزهر بدمياط

بالصور

رغم انتشار الدفع الإلكتروني.. لماذا لا يزال كثيرون يفضلون الكاش؟ 6 أسباب نفسية ومالية تفسر الظاهرة

لماذا لا يزال كثيرون يفضلون الكاش؟ 6 أسباب نفسية ومالية تفسر الظاهرة
لماذا لا يزال كثيرون يفضلون الكاش؟ 6 أسباب نفسية ومالية تفسر الظاهرة
لماذا لا يزال كثيرون يفضلون الكاش؟ 6 أسباب نفسية ومالية تفسر الظاهرة

مع كأس العالم.. روبوت هيونداي البشري يبهر العالم بمهارات كرة قدم احترافية

روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas
روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas
روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas

مسافة الأمان .. تريند “تيك توك” يكشف سر العلاقات الصحية قبل ما “تخبط في الحيطة”

مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”
مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”
مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”

بسبب خطأ شائع في تحضير الحليب.. رضيع صيني يصارع التسمم بعد استبدال الماء بهذا العصير

رضيع صيني
رضيع صيني
رضيع صيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد