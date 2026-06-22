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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

‎وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة إنشاء مجمع صناعي لتصنيع الأجهزة التعويضية

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتكليفات القيادة السياسية بشأن إنشاء مجمع صناعي لتصنيع الأجهزة التعويضية، دعماً لذوي الاحتياجات الخاصة.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى مستجدات العمل والخطوات المتخذة على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء المجمع الصناعي وفق أحدث المعايير التكنولوجية والطبية العالمية، بما يعزز سبل الدعم لذوي الإعاقة الحركية ويحسن جودة حياتهم.

‎وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم إنجازه من تكليفات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة ملف تأمين صرف الكراسي المتحركة، مع إمكانية تحديد عدد من مستشفيات وزارة الصحة وتدريب الأطباء العاملين بها لتوفير الكراسي المتحركة بما يتناسب مع حالة كل مريض.

 توفير أطباء وفنيين متخصصين

‎ولفت “عبدالغفار” إلى توجيه الوزير بالعمل على توفير أطباء وفنيين متخصصين مؤهلين بالإدارات الصحية بالمحافظات للكشف على المرضى ذوي الإعاقة وتحديد الأجهزة التعويضية اللازمة لهم وصرفها، فضلاً عن مناقشة تعديل تسجيل الإعاقات لتشمل كافة أنواع الإعاقة لدى المريض، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات تخدم مصلحة ذوي الهمم.

‎وحضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي السودة، ممثل وزارة الصحة والسكان بلجنة إنشاء الكيان القومي للأطراف الصناعية، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور أحمد الأتربي ممثل الوزارة باللجنة، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتورة رنا الهلالي ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية ، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة داليدا نبيل ممثل الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة رانيا عبدالعزيز القائم بأعمال مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة  للتأمين  الصحي الشامل.

وزير الصحة والسكان مجمع صناعي تصنيع الأجهزة التعويضية القيادة السياسية المعايير التكنولوجية وزارة الصحة

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