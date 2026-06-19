وزيرة الصحة السابقة: مصر من أكثر الدول استعدادا لمواجهة الأزمات

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان السابقة، أن مصر من أكثر الدول استعدادًا لمواجهة الأزمات، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية سواء في التحول الرقمي أو المنشآت الصحية، وكذا الكوادر البشرية، ومنظومة السياسات الصحية.

وقالت الدكتورة هالة زايد - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/- إن النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي تمثل نسخة استثنائية.. موضحة أن الأفكار والطموحات التي كانت مطروحة خلال النسخ السابقة تحولت اليوم إلى إنجازات حقيقية على أرض الواقع، بل وتجاوزت التوقعات من حيث حجم النجاحات والتطورات التي شهدها القطاع الصحي.

ونوهت بأن تشريف رئيس الوزراء لافتتاح المؤتمر، وإعلانه توقيع مصر لتكون مركزا أو "Hub" للشراء الموحد في القارة الإفريقية، يمثل انعكاسًا كبيرًا لنجاح المؤتمر الذي تقوده هيئة الشراء الموحد، كما يعكس الدور الاستراتيجي لمصر ومكانتها القيادية في القارة.

وأوضحت أن جلسات المؤتمر جاءت ثرية ومثمرة، حيث ناقشت مختلف القضايا المرتبطة بالقطاع الطبي، ولم تقتصر على مجالات الشراء والإمداد واللوجستيات والتكنولوجيا الطبية، بل امتدت لتشمل إدارة الأزمات والاستعداد للتحديات الصحية العالمية.

وأضافت أن مصر تستحق التهنئة على نجاح النسخة الخامسة من المؤتمر، وعلى تحولها إلى مركز إفريقي للشراء الموحد، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يرسخ الدور الريادي للدولة المصرية بقيادة سياسية واعية، ويعزز مكانتها ليس فقط على المستوى الإقليمي والقاري، ولكن على الساحة الدولية.

ولفتت إلى أن تجربة جائحة كورونا، كانت محطة مهمة كشفت قدرة مصر على إدارة الأزمات بكفاءة.. موضحة أن الدولة استطاعت الاستفادة من دروس الجائحة والبناء عليها من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز القدرات البشرية، ووضع سياسات أكثر استعدادًا لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

وشددت على أن الدولة المصرية تمتلك مرونة عالية وقدرة على التعامل مع المتغيرات، حيث استطاعت خلال السنوات الماضية اكتساب خبرات ودروس مهمة جعلتها من الدول التي يمكن الاعتماد عليها ليس فقط في تأمين احتياجات مواطنيها، ولكن في دعم دول المنطقة ونقل خبراتها وتجاربها في المجال الصحي.

واختتمت الدكتورة هالة زايد تصريحها، بالتأكيد على أن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي أصبح منصة مهمة لتعزيز التعاون الصحي بين مصر ودول القارة، وترسيخ دور مصر كمحور إقليمي في مجالات الصحة والتكنولوجيا الطبية وإدارة الأزمات.