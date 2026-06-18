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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يستقبل سفير التشيك لبحث توطين تصنيع أسرة المستشفيات والصناعات الطبية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إيفان جوكل سفير جمهورية التشيك بمصر، وعدداً من ممثلي شركة لينيت للرعاية الصحية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا في نسخته الثالثة.

وافتتح الوزير اللقاء بالترحيب بالجانب التشيكي والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الصداقية بين مصر والتشيك وتاريخها الحافل بالتعاون المثمر، معربًا عن ترحيب مصر بالشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد التي تدعم تطوير وتحديث منظومة الرعاية الصحية وتوسيع الوصول إلى التقنيات الطبية المتقدمة.

تعزيز التعاون مع شركة لينيت في مجال توطين تصنيع أسرة المستشفيات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد الاتفاق على تعزيز التعاون مع شركة لينيت في مجال توطين تصنيع أسرة المستشفيات وفق أحدث المعايير العالمية، مشيراً إلى أن الوزير وجه بتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح هذا التعاون الحيوي الذي يعزز توطين الصناعات الطبية في مصر.

ومن جانبه، أعرب السفير التشيكي عن سعادته وتقديره للتعاون مع النظام الصحي المصري، مشيداً بكفاءته وقدرته التنافسية على المستوى العالمي.

حضر الاجتماع اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة فاطمة شومان رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

ومن جانب شركة لينيت حضر كل من: السيد توماس كولار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة LINET Group SE، والسيد بيتر فويت المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، والسيدة جيتكا ستراسكا المدير العام لشركة LINET في الشرق الأوسط وأفريقيا.

صحة أفريقيا الصناعات الطبية أفريقيا المستشفيات جمهورية التشيك الرعاية الصحية

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