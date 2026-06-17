تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

في إطار منشوراتها الدورية لتثقيف المواطنين صحياً ، نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً تحذر فيه المواطنين من الإفراط في تناول السكر والأطعمة التي تحتوي علي سكريات بكميات كبيرة .

الإفراط في تناول السكر يمنح سعرات حرارية دون قيمة غذائية

وقالت وزارة الصحة والسكان ، السكر الزائد متعة لحظية، لكن تأثيره على صحة الإنسان من الممكن أن يستمر لسنوات موضحة أنه ليس من الضروري صحياً أن كل ما يضيف طعمًا حلوًا يكون مفيدًا للجسم، فالإفراط في تناول السكر يمنح سعرات حرارية دون قيمة غذائية حقيقية، وقد يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.



ووجهت وزارة الصحة نصيحة للمواطنين قائلة :« قلل من المشروبات والحلويات عالية السكر، واجعل استهلاكك للسكر في الحدود الموصى بها، لتحافظ على صحتك وتستمتع بحياة أكثر نشاطًا. »

الصحة: انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للمؤسسة العلاجية والتاسع لأقسام القلب بأكاديمية قلب المبرة (CINE 9)

‎انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للمؤسسة العلاجية والتاسع لأقسام القلب بأكاديمية قلب المبرة (CINE 9)، والذي يعقد على مدار يومي 17 و18 يونيو 2026، بمشاركة نخبة من أساتذة واستشاريي أمراض القلب والقسطرة التداخلية من معهد القلب القومي والجامعات المصرية، إلى جانب خبراء ومتخصصين من الدول العربية الشقيقة.

‎ويأتي تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الرعاية الطبية، مع التركيز على تعزيز قدرات وحدات القلب والطوارئ وتوفير أحدث التدخلات العلاجية المتقدمة.

‎وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية التعليم الطبي المستمر لمواكبة أحدث التقنيات العلمية في علاج أمراض القلب، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى استعراض أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض القلب، خاصة علاج الانسدادات المزمنة والمعقدة بالشرايين التاجية، وبدائل جراحات القلب المفتوح عبر القسطرة التداخلية، فضلاً عن مناقشة حالات إكلينيكية متقدمة وتبادل الخبرات بين المشاركين.

‎ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، عن فخره بهذا الحدث العلمي المتميز الذي يجمع كفاءات طبية مصرية وعربية لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات في مجال أمراض القلب والقسطرة التداخلية. وأكد أن تنظيم المؤتمر يعكس حرص المؤسسة على دعم التعليم الطبي المستمر ومواكبة التطورات العالمية، إيمانًا بأن الاستثمار في المعرفة هو أساس الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

‎وأشار شقوير إلى أن أكاديمية قلب المبرة حققت نقلة نوعية في خدمات القلب المتخصصة، من خلال اعتماد أحدث التقنيات الطبية والأجهزة المتطورة، وتنفيذ التدخلات الدقيقة وفق أعلى المعايير الدولية.

‎بدوره، كشف الدكتور محمد صبري، استشاري القلب بمعهد القلب القومي ورئيس قسم القلب بأكاديمية قلب المبرة، أن الأكاديمية تقدم خدمات رعاية قلبية متخصصة لأكثر من 10 آلاف مريض سنويًا، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 30 ألف متردد بالعيادات الخارجية، مع توفير خدمات طوارئ القلب على مدار 24 ساعة.

‎وأوضح الدكتور أحمد السواح، استشاري القلب بمعهد القلب القومي ومدير وحدات القسطرة بالأكاديمية، أن المنشأة تضم وحدتي قسطرة قلبية مجهزتين بأحدث التقنيات العالمية وأجهزة دراسة كهربية القلب، حيث يجري تقديم خدمات القسطرة التشخيصية والعلاجية لأكثر من 5 آلاف مريض سنويًا من الكبار والأطفال.

‎وأضاف أن الأكاديمية تنفذ تدخلات قلبية متقدمة مثل استبدال الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI)، وقسطرة قلب الأطفال، واستبدال الصمام الرئوي، وعلاج الانسدادات المزمنة الكاملة بالشرايين التاجية (CTO) بأحدث التقنيات العالمية، مما يعكس التطور المستمر في تقديم خدمات قلبية عالية الجودة.