رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وزير الصحة اللبناني تعزيز التعاون التنظيمي والدوائي

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة العامة بالجمهورية اللبنانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدوائية والتنظيمية، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم تطوير المنظومات الرقابية وتعزيز الأمن الدوائي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات التنظيم الدوائي وتطوير المنظومات الرقابية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا إقليميًا رائدًا في مجالات التسجيل والتفتيش واليقظة الدوائية والرقمنة وبناء القدرات.



وأوضح أن الهيئة تواصل دعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة بما يسهم في بناء أنظمة رقابية فعالة تضمن جودة ومأمونية وفعالية المستحضرات الطبية وتعزز مفاهيم الأمن الدوائي إقليميًا ودوليًا.

وخلال اللقاء، استعرض الغمراوي التجربة المصرية الرائدة في تطوير المنظومة الدوائية، وما حققته الهيئة من إنجازات ملموسة في بناء القدرات، بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات الدولية.

تعزيز التعاون مع هيئة الدواء المصرية

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة العامة بالجمهورية اللبنانية الدكتور ركان ناصر الدين عن تقديره للتجربة المصرية المتقدمة في مجال التنظيم الدوائي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع هيئة الدواء المصرية والاستفادة من خبراتها في تطوير المنظومة الرقابية الوطنية.

وأشار إلى توجه وزارة الصحة اللبنانية نحو تطوير إطار مؤسسي أكثر تكاملًا للدواء، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والشراكة مع الجانب المصري لدعم بناء القدرات وتطوير الأطر التنظيمية بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية والدوائية في لبنان.

كما تناول الجانبان فرص التعاون الفني والمؤسسي بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الرقابة الدوائية وتطوير الأطر التنظيمية، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الرقابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الدوائي.

كما تم التطرق إلى فرص التعاون في دعم نفاذ المستحضرات الطبية، وتبادل المعلومات والخبرات التنظيمية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي والدوائي في البلدين، بما يسهم في ضمان جودة ومأمونية وفعالية المنتجات الطبية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تطوير آليات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود الارتقاء بالمنظومات الدوائية والصحية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التنظيمية، بما يعزز دورها كمركز إقليمي رائد في مجال التنظيم الدوائي، ويدعم جهود تحقيق الأمن الدوائي وفقًا لأحدث المعايير الدولية.