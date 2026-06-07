الشاي والثوم واللبن .. هيئة الدواء تحذر من تداخل الأدوية مع المشروبات

حذرت هيئة الدواء المصرية ، من المخاطر المترتبة على التداخلات الدوائية دون استشارة الطبيب، انطلاقا من تشجيع الهيئة المواطنين على سلوكيات التناول الصحيح والآمن للأدوية، والحد من المخاطر والأضرار الصحية التي قد تنجم عن استخدام الأدوية دون الرجوع لمقدمي الرعاية الصحية، ونظرا لاحتياج بعض المرضى لضرورة الحصول على أكثر من دواء في وقت واحد.

وفي بعض الأحيان يلعب الغذاء دورا في تثبيط أو إسراع عمل الإنزيمات التي تستقبل الدواء لتحوله إلى مادة فعالة، مما يؤثر على فاعلية الدواء تبعا لنوع التأثير على هذه الإنزيمات فإذا قام الغذاء بإسراع عمل الإنزيمات؛ يتكسر الدواء بسرعة فتقل فاعليته، أما إذا قام الغذاء بتثبيت عمل الإنزيمات؛ يطول مفعول الدواء بالجسم، مما قد يؤدى إلى ظهور أعراض جانبية، أو التداخل مع الأدوية الأخرى.

لذلك يختلف تأثير بعض الأدوية بتناول الطعام من عدمه، فبعض الأدوية قد تعمل بشكل ِ أسرع، أو أبطأ، أو أفضل، أو حتى أسوأ عندما تأخذها على مَ عدة فارغة أو مليئة بالطعام، كما أن هناك بعض الأدوية التي ينبغي تعاطيها أثناء الأكل حتى لا تضر المعدة فاختلاط الطعام بالدواء يعمل على الحد من هذا الخطر.

مشروبات ومأكولات تؤدي للخطر مع الأدوية

شرب الشاي أو القهوة مع دواء يحتوي على الحديد لعلاج فقر الدم يؤدي الى تقليل امتصاص عنصر الحديد من الجهاز الهضمي إلى الدم وبذلك يقل تأثير الدواء.

لذلك ينصح بتناول الشاي أو القهوة بعد تناول الدواء على الاقل بساعتين أو ثلاث ساعات

شرب عصير البرتقال يزيد من امتصاص الحديد

تناول الخضراوات الورقية مثل السبانخ، أو البروكولي، أو البقدونس تقلل من فعالية الوارفارين لأن هذه الأوراق غنية بفيتامين K

تناول الاسبرين او الوارفارين مع الثوم أو الزنجبيل بشكل مفرط يؤدي لزيادة فرصة حدوث نزيف لأنهما يؤديان إلى زيادة سيولة الدم