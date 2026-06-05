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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات
هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات
عبدالصمد ماهر

حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشور دورياً لها حمل  عنوان « غش تجاري » شهر  يونيو 2025 ، من مستحضر دوائي مجهول المصدر من تداول مستحضر مجهول المصدر،  


 

 وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن الدواء يحمل اسم Soonakey cream (EMOLLIENT CREAM)، موجهة بسحب  جميع التشغيلات حتي تاريخه . 

سبب التحذير من المستحضر

إن سبب التحذير من المستحضر الدوائي ، ذلك بنا ًء على ماورد الينا من مصنع سمارتك لمستحضرات التجميل حيث افاد ان العبوات بالبيانات الموضحة بعاليه هى عبوات مجهولة المصدر و لم يتم تصنيعها بمعرفتهم يمكن تمييز العبوات المجهولة. 

ووجهت هيئة الدواء المصرية ، وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر الغير مطابق للمواصفات موضحة أنه  في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة . 

وشددت هيئة الدواء  علي أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط والتي تطبق على تداول المستحضر بشكل عام .

هيئة الدواء المصرية مستحضر دوائي EMOLLIENT CREAM Soonakey cream التشغيلات الدواء

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