أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشور دورياً لها حمل عنوان « غش تجاري » شهر يونيو 2025 ، من مستحضر دوائي مجهول المصدر من تداول مستحضر مجهول المصدر،





وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن الدواء يحمل اسم Soonakey cream (EMOLLIENT CREAM)، موجهة بسحب جميع التشغيلات حتي تاريخه .

سبب التحذير من المستحضر

إن سبب التحذير من المستحضر الدوائي ، ذلك بنا ًء على ماورد الينا من مصنع سمارتك لمستحضرات التجميل حيث افاد ان العبوات بالبيانات الموضحة بعاليه هى عبوات مجهولة المصدر و لم يتم تصنيعها بمعرفتهم يمكن تمييز العبوات المجهولة.

ووجهت هيئة الدواء المصرية ، وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر الغير مطابق للمواصفات موضحة أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة .

وشددت هيئة الدواء علي أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط والتي تطبق على تداول المستحضر بشكل عام .