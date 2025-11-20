قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحق اشتري .. شعبة مواد البناء توجه رسالة عاجلة للمواطنين
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تختتم ورشة عمل حول أمن سلسلة الإمداد

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
عبدالصمد ماهر

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء فعاليات ورشة العمل المشتركة حول أمن سلسلة الإمداد الدوائي،  وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تأمين سلسلة الإمداد الدوائي والتصدي لتداول الأدوية المغشوشة.

تهدف الورشة إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية وبناء القدرات الفنية في مجالات تتبع وتقصي المنتجات الدوائية (Track & Trace). كما تعرّف المشاركون بأحدث الممارسات العالمية لضمان وصول الدواء بأمان إلى المرضى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لدعم جودة وسلامة الدواء في السوق المحلي.

تناولت الورشة عددًا من المحاور الهامة، شملت أنشطة الأمن الدوائي ومكافحة التجارة غير المشروعة في الأسواق الإقليمية، واستعراض برامج المراقبة الرقمية وتقنيات تتبع السلسلة الإنتاجية المعتمدة عالميًا. كما تم عرض دراسات حالة دولية للتصدي للتجارة الموازية غير القانونية، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات التنظيمية والشركات الدوائية في تتبع وتحليل البيانات.

شارك في الورشة خبراء دوليون  إلى جانب ممثلين من الإدارات الفنية بهيئة الدواء المصرية، وشهدت الجلسات تفاعلات ومناقشات حول تعزيز كفاءة أنظمة الترصد والتفتيش والتنسيق مع الجهات الرقابية.

تطبيق أفضل الممارسات الدولية

وأكدت الهيئة أن هذه الورشة تأتي استمرارًا لجهودها في تطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة الدواء المصري، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الابتكار والرقابة الفعالة على سلسلة التوريد الدوائي. كما تسهم الورشة في تطوير قدرات الكوادر الوطنية، بما يعزز جودة نظم الترصد وتحليل المخاطر، دعمًا لأهداف رؤية مصر 2030 نحو التميز المؤسسي في القطاع الصحي والدوائي.

هيئة الدواء المصرية الإمداد الدوائي الأدوية المغشوشة المنتجات الدوائية مكافحة التجارة غير المشروعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

سوريا تعتمد محمد كتوب مندوبا لها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ترامب

ترامب يعلن عن عقوبات أمريكية مرتقبة ضد روسيا .. ويؤكد حل الصراع الأوكراني

زيارة نتنياهو للجولان

زيارة نتنياهو للجولان تشعل الجدل .. تل أبيب تثبت شروطها الأمنية في الجنوب السوري

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد