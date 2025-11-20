هيئة الدواء المصرية تختتم ورشة عمل حول أمن سلسلة الإمداد

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء فعاليات ورشة العمل المشتركة حول أمن سلسلة الإمداد الدوائي، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تأمين سلسلة الإمداد الدوائي والتصدي لتداول الأدوية المغشوشة.

تهدف الورشة إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية وبناء القدرات الفنية في مجالات تتبع وتقصي المنتجات الدوائية (Track & Trace). كما تعرّف المشاركون بأحدث الممارسات العالمية لضمان وصول الدواء بأمان إلى المرضى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لدعم جودة وسلامة الدواء في السوق المحلي.

تناولت الورشة عددًا من المحاور الهامة، شملت أنشطة الأمن الدوائي ومكافحة التجارة غير المشروعة في الأسواق الإقليمية، واستعراض برامج المراقبة الرقمية وتقنيات تتبع السلسلة الإنتاجية المعتمدة عالميًا. كما تم عرض دراسات حالة دولية للتصدي للتجارة الموازية غير القانونية، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات التنظيمية والشركات الدوائية في تتبع وتحليل البيانات.

شارك في الورشة خبراء دوليون إلى جانب ممثلين من الإدارات الفنية بهيئة الدواء المصرية، وشهدت الجلسات تفاعلات ومناقشات حول تعزيز كفاءة أنظمة الترصد والتفتيش والتنسيق مع الجهات الرقابية.

تطبيق أفضل الممارسات الدولية

وأكدت الهيئة أن هذه الورشة تأتي استمرارًا لجهودها في تطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة الدواء المصري، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الابتكار والرقابة الفعالة على سلسلة التوريد الدوائي. كما تسهم الورشة في تطوير قدرات الكوادر الوطنية، بما يعزز جودة نظم الترصد وتحليل المخاطر، دعمًا لأهداف رؤية مصر 2030 نحو التميز المؤسسي في القطاع الصحي والدوائي.