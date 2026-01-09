قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يفوز على أتلتيكو مدريد ويتأهل لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني
استشهاد 6 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وغزة
تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نراقب بقلق التطورات في الأحياء الكردية بحلب
كاف يعلن طاقم حكام مواجهة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة.. فيديو
نقيب الأطباء يكشف تفاصيل صادمة حول واقعة «انتحال صفة» بالبحيرة وتحويل الشقيقين للنيابة
الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب
مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو
قبل صرف يناير 2026.. رابط الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة
أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي
خدمات

خالد يوسف

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، عن موعد طرح «سكن لكل المصريين»، ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير وحدات سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد كبير من المدن الجديدة بالقاهرة وجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

رابط حجز 400 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل

أوضحت منصة مصر الرقمية عبر موقعها الرسمي، أن الطرح الجديد يتضمن 400 ألف وحدة سكنية، والفرصة متاحة لجميع المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل لاختيار المساحة والسعر المناسبين، خاصة أن الطرح سيكون بنظام التمويل العقاري، أي أن التقسيط سيكون على 20 عامًا.

وأصبحت المنصة منظومة رقمية متكاملة لإدارة عمليات الحجز والتخصيص للوحدات السكنية عبر الرابط الإلكتروني هنــــــــا، إذ يمكن للراغبين التسجيل.

وبعد ذلك الدخول على المشروعات، وإتمام حجز الوحدة التي يرغبون بها في المحافظة التي يفضلونها، وذلك وفقًا لكراسات الشروط الخاصة بالطرح الجديد، التي ستتاح خلال الأيام المقبلة.

الطرح الأول خلال يناير

أوضح منشور صادر عن وزارة الإسكان، أن الطرح الأول سيكون خلال يناير الجاري، ويتضمن إعلان 58 ألفًا و312 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى، وذلك ضمن مشروع «سكن لكل المصريين».

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن المرحلة الثانية ستكون منتصف أبريل المقبل، وتشمل 48 ألفًا و656 وحدة سكنية.

خطوات التسجيل في منصة مصر العقارية

ـ الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مصر العقارية.

ـ الضغط على أيقونة إنشاء حساب مستخدم جديد.

ـ إدخال بطاقة الرقم القومي السارية.

ـ تسجيل رقم هاتف محمول على أن يكون مسجلاً باسم المستخدم.

ـ إدخال اسم الأم الأول وفقًا لشهادة الميلاد.

ـ إدخال رقم المصنع الموجود أسفل الصورة الشخصية ببطاقة الرقم القومي.

ـ التأكد من صحة البيانات المدخلة.

ـ الضغط على أيقونة أوافق على الشروط والأحكام.

ـ الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

ـ تفعيل الحساب من خلال رسالة التأكيد.

ـ بعد التفعيل، يتم تسجيل الدخول إلى المنصة واستكمال البيانات المطلوبة.

ـ الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع المراد الحجز به.

ـ اختيار المشروع والوحدة السكنية.

ـ إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة إلكترونيًا.

ـ سداد مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا عبر إحدى وسائل الدفع المعتمدة على المنصة.

