موعد حجز شقق الإسكان في 2026.. رابط التقديم والخطوات

يترقب الشباب موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي 2026 ، وأعلنت وزارة الإسكان طرح جديد في سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدد كبير من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات .

طرح 400 ألف وحدة 2026

يشمل الطرح الجديد 400 ألف وحدة سكنية، مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وسيتم طرح الوحدات على مراحل متتالية لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المواطنين، والمرحلة الأولى ستشهد طرح أكثر من 58 ألف وحدة، أما المرحلة الثانية تشمل أكثر من 48 ألف وحدة.

شقق الإسكان الإجتماعي

موعد طرح شقق الإسكان في 2026

وأكدت وزارة الإسكان أن الطرح الأول لـ شقق الإسكان الإجتماعي 2026 سيكون خلال يناير الجاري، ويتضمن إعلان 58 ألفًا و312 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى، وذلك ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، أما المرحلة الثانية ستكون منتصف أبريل المقبل، وتشمل 48 ألفًا و656 وحدة سكنية.

طرح وحدات سكنية فوق المتوسط والفاخر

وأضافت الوزارة أن الطرح الجديد لا يقتصر على وحدات الإسكان الاجتماعي فقط، بل يشمل أيضًا عددًا من الوحدات السكنية للإسكان فوق المتوسط والفاخر، بمساحات متنوعة، حيث يبدأ سعر المتر من 10 آلاف جنيه، لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية.

شقق الإسكان 2026

كيفية حجز شقق الإسكان 2026

وبمجرد الإعلان عن طرح شقق الإسكان 2026 خلال الأيام المقبلة و إدصار كراسة الشروط ، سيتم حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط وخطوات حجز شقق الإسكان 2026

الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي فور طرح الإعلان.

تسجيل حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الخانات المخصصة.

الضغط على أيقونة الإعلان للاطلاع على أحدث الطروحات المتاحة.

تحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان وقراءتها بعناية.

سداد مقدم الحجز وفق التعليمات المعلنة والحصول على إيصال السداد.

رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر الموقع.

اختيار الوحدة أو الإعلان المناسب واستكمال بيانات التسجيل.

الضغط على زر تأكيد الحجز لإتمام عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الجديدة 2026

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد محدد لفتح باب الحجز رسميًا، ولكن من المتوقع أن يكون ذلك في الربع الأول من عام 2026 في ظل الإقبال الكبير على مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتتجه التوقعات إلى سرعة الإعلان عن موعد الحجز لضمان توفير المزيد من الوحدات السكنية للأسر المصرية.

وخلال يناير الجاري سيتم فتح حجز شقق الإسكان خلال المرحلة الأولى من الطرح الجديد .