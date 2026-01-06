قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد حجز شقق الإسكان في 2026.. رابط التقديم والخطوات

حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2026
حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2026
رشا عوني

يترقب الشباب موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي 2026 ، وأعلنت وزارة الإسكان  طرح جديد في سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدد كبير من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات . 

طرح 400 ألف وحدة  2026

يشمل الطرح الجديد  400 ألف وحدة سكنية، مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وسيتم طرح الوحدات على مراحل متتالية لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المواطنين، والمرحلة الأولى ستشهد طرح أكثر من 58 ألف وحدة، أما المرحلة الثانية تشمل أكثر من 48 ألف وحدة.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بمواقع مميزة بأسيوط.. الأسعار وموعد الاستلام - الوطن
شقق الإسكان الإجتماعي

موعد طرح شقق الإسكان في 2026

وأكدت وزارة الإسكان أن الطرح الأول لـ شقق الإسكان الإجتماعي 2026 سيكون خلال يناير الجاري، ويتضمن إعلان 58 ألفًا و312 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى، وذلك ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، أما المرحلة الثانية ستكون منتصف أبريل المقبل، وتشمل 48 ألفًا و656 وحدة سكنية.

طرح وحدات سكنية فوق المتوسط والفاخر

وأضافت الوزارة أن الطرح الجديد لا يقتصر على وحدات الإسكان الاجتماعي فقط، بل يشمل أيضًا عددًا من الوحدات السكنية للإسكان فوق المتوسط والفاخر، بمساحات متنوعة، حيث يبدأ سعر المتر من 10 آلاف جنيه، لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية.

شقق الاسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية - المقالات العقارية | عقار يا مصر
شقق الإسكان 2026

كيفية حجز شقق الإسكان 2026

وبمجرد الإعلان عن طرح شقق الإسكان 2026 خلال الأيام المقبلة و إدصار كراسة الشروط ، سيتم حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط وخطوات حجز شقق الإسكان 2026

  • الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي فور طرح الإعلان.
  • تسجيل حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق.
  • إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الخانات المخصصة.
  • الضغط على أيقونة الإعلان للاطلاع على أحدث الطروحات المتاحة.
  • تحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان وقراءتها بعناية.
  • سداد مقدم الحجز وفق التعليمات المعلنة والحصول على إيصال السداد.
  • رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر الموقع.
  • اختيار الوحدة أو الإعلان المناسب واستكمال بيانات التسجيل.
  • الضغط على زر تأكيد الحجز لإتمام عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.
شقق الإسكان الاجتماعي بدعم وزارة الاسكان والمرافق 2020 - رويال العقارية
خطوات حجز شقة في الاسكان

موعد فتح حجز شقق الإسكان الجديدة 2026

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد محدد لفتح باب الحجز رسميًا، ولكن من المتوقع أن يكون ذلك في الربع الأول من عام 2026 في ظل الإقبال الكبير على مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتتجه التوقعات إلى سرعة الإعلان عن موعد الحجز لضمان توفير المزيد من الوحدات السكنية للأسر المصرية.

وخلال يناير الجاري سيتم فتح حجز شقق الإسكان خلال المرحلة الأولى من الطرح الجديد  .

حجز شقق الإسكان 2026 خطوات حجز شقق الإسكان 2026 رابط حجز شقق الاسكان 2026 شقق الاسكان الاجتماعي موعد حجز شقق الإسكان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

ترشيحاتنا

الحكم على متهم لحيازته اثار

جنايات المنيا: السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتهم بحيازة آثار في ملوي

الحريق

حامل .. تقرير الطب الشرعى في وفاة أم وطفليها بحريق شقة بقليوب

ابراهيم سعيد

قرار قضائي عاجل بشأن منع إبراهيم سعيد من السفر

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد