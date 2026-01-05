قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي مؤسس موقع ويكيليكس يترافع عن مادورو
مندوب بنما بمجلس الأمن: الأوضاع تدهورت في فنزويلا بسبب نظام مادورو
يشعر بالقلق.. جوتيرش يعلق على الأوضاع في فنزويلا بعد اعتقال مادورو
أول 15 دقيقة.. منتخب مصر يسيطر ومرموش يهدر إنفرادًا بمرمى بنين
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: الجنوب يشتعل وتصاعد الجرائم الجنـ.سية
نائبة مادورو تحدث حسابها على إكس: نسير على خطى بوليفار وتشافيز
الخارجية الإيرانية: ما يحدث في غزة والضفة الغربية مثال بارز لأسوأ أشكال الجريمة والعنف
الهلال الأحمر يساند الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

شقق الاسكان
شقق الاسكان
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن شقق الإسكان الاجتماعي 2026، بالتزامن مع ترقب إعلان جديد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن طرح وحدات سكنية مدعومة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ويأتي هذا الاهتمام في إطار استمرار الدولة في تنفيذ خطط التوسع في مشروعات الإسكان المدعوم، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد مرنة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

شقق الإسكان الاجتماعي 2026 ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

تواصل وزارة الإسكان، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي التي تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بنظام تمويل عقاري ميسر يمتد لسنوات طويلة، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.

وتعد شقق الإسكان الاجتماعي 2026 امتدادا للمراحل السابقة من المبادرة الرئاسية، التي نجحت في توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة والمحافظات.

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026

بحسب تقارير صادرة عن وزارة الإسكان، من المقرر أن يشهد مطلع العام الجديد طرحا جديدا لعدد كبير من الوحدات السكنية ضمن مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي، في عدد من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم.

وأكدت الوزارة أن الوحدات المطروحة ستكون مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بنظام تمويل عقاري قد يمتد حتى 20 عاما، بما يضمن أقساطا شهرية تتناسب مع قدرات المواطنين.

400 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل

أشارت وزارة الإسكان إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة يصل إلى نحو 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تشمل 58312 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين، على أن تتبعها مرحلة ثانية تضم 48656 وحدة سكنية خلال الأشهر التالية، مع استمرار الطرح على مراحل لاحقة وفقا للجدول الزمني المعتمد.

وحدات للإسكان فوق المتوسط والفاخر

لا يقتصر الطرح الجديد على شقق الإسكان الاجتماعي فقط، حيث أكدت وزارة الإسكان أن الخطة تتضمن أيضا طرح وحدات سكنية للإسكان فوق المتوسط والفاخر بمساحات متنوعة، لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.

وأوضحت أن أسعار هذه الوحدات تختلف وفقا للموقع والمساحة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب داخل السوق العقارية.

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تتم عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بشكل إلكتروني، من خلال المنصات الرسمية التي تحددها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تشمل خطوات التقديم والحجز إنشاء حساب إلكتروني للمتقدم، إدخال البيانات الشخصية بدقة، الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، سداد مقدم الحجز وفقا للضوابط المعلنة، رفع المستندات المطلوبة إلكترونيا، واستكمال إجراءات التقديم وانتظار نتيجة الفرز.

موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حتى الآن لم تعلن وزارة الإسكان موعدا رسميا لفتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026، إلا أن التوقعات تشير إلى طرح إعلان جديد خلال الربع الأول من العام الجديد، في ظل الإقبال المتزايد على مشروعات الإسكان المدعوم والحاجة المستمرة إلى وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد مرنة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2026

تتم عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2026 إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال بوابة مصر الرقمية كما جرى في بعض الإعلانات السابقة، وذلك وفقا لمجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن سهولة التقديم ودقة البيانات.

وتتلخص طريقة الحجز في الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي فور طرح الإعلان، تسجيل حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق، إدخال البيانات المطلوبة بدقة، الاطلاع على أحدث الطروحات المتاحة، تحميل كراسة الشروط وقراءتها بعناية، سداد مقدم الحجز وفقا للتعليمات المعلنة، رفع المستندات المطلوبة إلكترونيا، اختيار الوحدة المناسبة، ثم تأكيد الحجز لإتمام إجراءات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.

شقق الإسكان الاجتماعي 2026 شقق الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

ترشيحاتنا

لقاء الخميسي

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

إيمان الزيدي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

أغرب سيارة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

بالصور

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد