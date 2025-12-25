بمقدم 100 ألف جنيه.. شروط وخطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء فتح باب التقديم على الطرح الجديد من شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «سكن لكل المصريين 8»، اعتبارًا من اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء السكنية وتوسيع قاعدة تملك الوحدات السكنية.

حجز إلكتروني بنظام أسبقية الحجز

وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوحدات يتم بنظام أسبقية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، وفقًا للضوابط والشروط المعتمدة، مؤكدة أن جميع إجراءات الحجز ستكون إلكترونية بالكامل لضمان الشفافية وتيسير الخطوات على المواطنين.

ويأتي هذا الطرح وسط اهتمام متزايد من المواطنين، خاصة مع إتاحة نظام التمويل العقاري طويل الأجل، الذي يوفر فرصة حقيقية لامتلاك وحدة سكنية دون الحاجة إلى أعباء مالية كبيرة في بداية التعاقد.

مساحات مناسبة وتشطيب كامل

ويشمل الطرح الجديد عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية جاهزة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 110 و116 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات الأسر من متوسطي الدخل، ويحقق توازنًا بين المساحة والسعر.

وتخضع الوحدات لنظام التمويل العقاري طويل الأمد، بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، وبـ فائدة سنوية ثابتة قدرها 12%، وهو ما يضمن استقرار قيمة القسط الشهري على مدار فترة السداد.

شروط حجز شقق «سكن لكل المصريين 8»

وحددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للتقدم، أبرزها:

الالتزام بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني

ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20 ألف جنيه (بحد أقصى 240 ألف جنيه سنويًا)

(بحد أقصى 240 ألف جنيه سنويًا) ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 25 ألف جنيه (بحد أقصى 300 ألف جنيه سنويًا)

(بحد أقصى 300 ألف جنيه سنويًا) استيفاء جميع ضوابط الدخل المحددة بالمبادرة

سداد مقدم جدية الحجز في الموعد المقرر

مقدم الحجز وقواعد السداد

وأعلنت الوزارة أن مقدم جدية الحجز لشقق «سكن لكل المصريين 8» يبلغ نحو 100 ألف جنيه، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات وسداد الأقساط وفقًا لقواعد التمويل العقاري المعتمدة من الجهات المختصة.

تحذير من الشائعات

وشددت وزارة الإسكان على أن جميع التفاصيل الرسمية، بما في ذلك كراسة الشروط، والمستندات المطلوبة، وخطوات التقديم، سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي فقط، محذرة المواطنين من الانسياق وراء أي معلومات غير موثوقة يتم تداولها خارج القنوات الرسمية.

خطوات الحجز الإلكتروني

يمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية: