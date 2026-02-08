ألفارو أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، عن قائمة الفريق لمواجهة فالنسيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، على ملعب "الميستايا".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بفارق مريح خلف المتصدر، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، بعد تحقيق 17 فوزًا و3 تعادلات وهزيمتين.

في المقابل، يتواجد فالنسيا في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، جمعها من 22 مباراة بينها 5 انتصارات و8 تعادلات و9 هزائم.

وشهدت القائمة عودة الثنائي أنطونيو روديجر وألكسندر أرنولد بعد تعافيهما من الإصابة، بينما يغيب فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف، وينضم إليه كل من رودريجو وبيلينجهام بسبب الإصابات.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، ديان هويسين، ديفيد خيمينيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، خورخي سيستيرو.

خط الهجوم: كيليان مبابي، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.