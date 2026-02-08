قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
رياضة

السادسة في الطريق.. 5 صفقات سوبر لـ الأهلي خلال الميركاتو الشتوي

القسم الرباضي

شهدت انتقالات يناير نشاطا ملحوظا للنادي الأهلي لاسيما وأن المارد الأحمر نجح فى حسم 5 صفقات سوبر خلال الميركاتو الشتوي.

ويسابق النادي الأهلي الزمن لمحاولة حسم الصفقة السادسة خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية قبل غلق باب القيد مساء اليوم الأحد.

النادي الأهلي يسعي لتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل قبل غلق باب القيد في ظل مشاركته في البطولات القارية والمحلية.

عمرو الجزار 
أعلن النادي الأهلي رسميا ضم المدافع عمرو الجزار قادما من نادي البنك الأهلي خلال فترة الأنتقالات الشتوية الحالية.

 
ووقع المدافع عقد لمدة 4 مواسم ونصف وتم أنهاء كافة الأجراءات الإدارية والقانونية ليكون الجزار جاهزا لخوض المباريات سواء علي الصعيد المحلي أو الإفريقي.


وتمت الصفقة نظير مبلغ مالي يقترب من ال40 مليون جنيه 30 مليون جنيه لصالح البنك الأهلي و10 مليون موزعة علي الأندية التي لعب فيها من قبل ومن ابرزهم نادي غزل المحلة والعبور.

أحمد عيد

أنهي النادي الأهلي ضم أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وانتقل المدافع أحمد عيد  إلي الأهلي بعد أنتهاء مدة عقده مع المصري لتدعيم خط دفاع المارد الأحمر لمدة 3 مواسم ونصف.

الأهلي يعلن عن الصفقة بطريقة مميزة

وجاء إعلان الأهلي عن الصفقة بطريقة مميزة حيث نشر علي مواقع التواصل الإجتماعي للمارد الأحمر فيديو يظهر فيه الظهير الأيمن يرتدي قميص النادي عندما كان في مرحلة الشباب.

ووجه عيد رسالة مؤثرة لجماهير المارد الأحمر قائلا " هنا بيتي هنا مكاني أحمد عيد أهلاوي"  في إشارة إلى ارتباطه بالنادي منذ الصغر ورغبته في الدفاع عن ألوانه.

مروان عثمان 
أتم مسؤولو الناديين الأهلي وسيراميكا كليوباترا التوصل إلي أتفاق ضم المهاجم مروان عثمان الي المارد الأحمر علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الحالي لتعزيز هجوم الفريق.

وجاءت الصفقة في إطار صفقات تبادلية بين الفريقين حيث تعاقد الأهلي مع مروان عثمان لنهاية الموسم مقابل إعارة كلا من محمد عبدالله وعمر كمال إلي سيراميكا كليوباترا بدون أي مبالغ مالية.

ورفض محمد عبدالله الإعارة إلي أي فريق محلي في بادئ الأمر لرغبته في خوض تجربة الأحتراف الأوروبي في ظل وجود عروض فرنسية وبرتغالية ولكن تراجع بعد إقناعه من قبل مسؤولي الشياطين الحمر أن العروض غير جدية ولم يتم تقديم عرض مالي مناسب للحصول علي خدمات محمد عبدالله.

هادي رياض

نجح مسؤولي المارد الأحمر في ضم المدافع هادي رياض قادما من نادي بتروجيت ليعزز دفاع فريق الشياطين الحمر.

وحصل الأهلي علي خدمات  هادي رياض مقابل 25 مليون جنيه يتم سدادهم علي قسطين  بالإضافة إلي 5 مليون جنيه في حال تتويج الفريق ببطولة أبطال إفريقيا.

وقدم نادي بتروجيت الشكر لمدافعه عبر موقع التواصل فيسبوك بعد الإنتقال رسميا إلي النادي الأهلي وذلك بعد مشاركته هذا الموسم في 16 مباراة سجل من خلالهما هدف وحيد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يلسين كامويش

كشف النادي الأهلي عن تعاقده مع الأنجولي يلسين كامويش علي سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 350 ألف دولار مع أحقية بند بالشراء مقابل مليون و800 ألف دولار

وجاء كامويش من نادي ترومسو النرويجي ولم يلعب مع الفريق سوي مباراة وحيدة حتي الأن  بينما خاض مع فريقة الموسم الماضي 29 مباراة سجل من خلالهما 17 هدفا وصنع 7 أخري 
ويحتل كامويش سادس ترتيب هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفا.

ويسعي مسؤولي النادي الأهلي إلي تدعيم جميع المراكز داخل المارد الأحمر حتي يمتلك المرونة الهجومية والصلابة الدفاعية.

صفقة محتملة لـ الأهلي

يواصل النادي الأهلي تكثيف مفاوضاته مع نادي انبي للإستفادة من خدمات مودي ناصر لتدعيم الشق الهجومي للفريق  قبل غلق باب القيد رسميا اليوم الأحد في تمام الساعة  الثانية عشر منتصف الليل.

ويسابق النادي الأهلي الزمن لإنهاء صفقة المهاجم مودي ناصر من الفريق البترولي إلي جانب الصفقات التي أنهاها في الميركاتو الشتوي الحالي.

الأهلي الميركاتو الشتوي عمرو الجزار أحمد عيد

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

مشغولات ذهبية

المحال العامة

الأهلي

عبد الله السعيد

إمام عاشور

وائل جمعة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

