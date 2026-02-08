4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة قوية أمام نظيره الاسماعيلى في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره الإسماعيلي فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء القادم علي ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 18 بالدوري الممتاز.
ويفتقد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب العديد من النجوم السوبر أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
يأتي فى مقدمة غيابات النادي الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي أحمد سيد زيزو الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.
كما يغيب محمود حسن تريزيجيه الذى تعرض للإصابة فى مباراة شبيبة القبائل الجزائري التي أقيمت أمس السبت فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويغيب أيضا عن مباراة الأهلي والإسماعيلي أحمد عيد بداعي تراكم البطاقات حيث حصل على إنذارين بقميص النادي المصري البورسعيدي وبطاقة صفراء لدي مشاركته فى لقاء البنك الأهلي رفقة المارد الأحمر.
ويواصل إمام عاشور رحلة الغياب عن النادي الأهلي تنفيذا للعقوبة الإنضباطية إثر تخلفه عن السفر في رحلة تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال إفريقيا.