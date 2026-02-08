أول تعليق لـ كريم فؤاد بعد تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعرب كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالعودة للمشاركة مع الفريق بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شبيبة القبائل الجزائري.

الاهلي

وقال كريم فؤاد، في تصريحات لموقع النادي الأهلي "إن الأهلي حقق هدفه بالتأهل، لكن تبقى خطوة أخيرة ومهمة في مرحلة المجموعات، لافتًا إلى ان الفريق يسعى إلى تحقيق الفوز في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات أمام الجيش الملكي، للتأهل كأول المجموعة.

وأوضح لاعب الأهلي أن ييس توروب المدير الفني تحدث مع اللاعبين قبل المباراة، وطالبهم بالتحلي بالهدوء، كما تحدث معه بشكل شخصي وطلب منه تقديم مستواه المعهود مع الفريق.

واختتم كريم فؤاد تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها ومساندتها له طوال الفترة الماضية التي غاب فيها عن الملعب، وعلى استمرار تشجيعها ودعمها للفريق بشكل عام لتحقيق أهدافه.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

يذكر ان النادي الأهلي تعادل مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء امس السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.