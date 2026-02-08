11 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو بالكونفيدرالية الإفريقية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره زيسكو يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام المباراة على ملعب “ليفي مواناواسا”.

ويستهدف الزمالك تحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، وتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وجاءت قائمة غيابات الزمالك أمام زيسكو كالتالي:

غيابات الزمالك أمام زيسكو

يغيب محمد عواد عن قائمة الزمالك بسبب أزمة مع المدرب وجون إدوارد المدير الرياضي فيما خرج عبدالله السعيد وسيف الدين الجزيري وشيكو بانزا لمعاناتهم من نزلة برد وفق تصريحات المسؤولين.

وبسبب الإصابة ابتعد محمود جهاد وأحمد ربيع وعمر جابر وأحمد فتوح عن قائمة المباراة بينما يعاني خوان بيزيرا من عين سمكة في قدمه.

ويغيب لأسباب فنية كلا من سيف فاروق جعفر ومحمود بنتايج.