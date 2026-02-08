تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو في كأس الكونفدرالية

استقر معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زيسكو يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو يونايتد

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد خضري ومحمود الونش وحسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم.

الوسط: محمد إسماعيل وآدم كايد ومحمد شحاتة.

الهجوم: أحمد شريف وناصر منسي وعدي الدباغ.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في بطولة الكونفدرالية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره زيسكو الزامبي، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني.