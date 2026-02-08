شاهد ..تسليم كتب الترم الثاني للطلاب مع بدء الدراسة في المدارس

إلتزمت المدارس بتسليم كتب الترم الثاني للطلاب مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم الصادرة لجميع المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية من أول يوم دراسة .

قرارات عاجلة من وزير التربية والتعليم

ومن جانبه .. كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارات عاجلة تلتزم المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذها في الترم الثاني 2026 المقرر انطلاقه من السبت القادم ، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :