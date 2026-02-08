السكة الحديد تعدل جداول بعض القطارات استعدادًا لشهر رمضان 2026| تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

السكة الحديد تُعدِّل جداول بعض القطارات استعدادًا لشهر رمضان 2026| تفاصيل
ولاء خنيزي

تستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال شهر رمضان الكريم بحزمة من التعديلات المؤقتة على جداول تشغيل عدد من القطارات، وذلك بما يتناسب مع طبيعة مواعيد العمل وحركة تنقل الركاب خلال الشهر الفضيل، وحرصًا على تيسير الرحلات بما يراعي أوقات الإفطار وتزايد معدلات السفر والتنقل بين المحافظات.

تعديلات التشغيل اعتبارًا من 18 فبراير 2026

قررت الهيئة بدء تنفيذ مجموعة من التغييرات في جدول المسير اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 فبراير 2026، بهدف تنظيم حركة القطارات بما يتلاءم مع ظروف الشهر الكريم، وتخفيف الضغط على بعض الخطوط الحيوية في أوقات الذروة.

إيقاف مؤقت لقطاري تالجو القاهرة الإسكندرية

تقرر إيقاف تشغيل قطاري 2026 و2027 مكيف تالجو على خط القاهرة الإسكندرية والعكس بصورة مؤقتة طوال شهر رمضان، ضمن خطة إعادة توزيع التشغيل بما يخدم الكثافات المتوقعة على خطوط أخرى خلال هذه الفترة.

تعديل مواعيد بعض القطارات المهمة

تم تعديل موعد قيام قطار 1915 سياحي القاهرة المنصورة، حيث يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 15:20 عصرًا ليصل إلى المنصورة الساعة 17:40، بما يتيح للركاب الوصول قبل موعد الإفطار بوقت مناسب.

كما تقرر تعديل موعد قيام قطار 925 مكيف القاهرة طنطا، ليتحرك من القاهرة الساعة 18:45 مساءً ويصل إلى طنطا الساعة 20:10، بما يتوافق مع حركة الركاب المسائية بعد الإفطار.

توقف إضافي لقطار القاهرة المنصورة

أعلنت الهيئة عن تعديل مسار التوقف لقطار 3017 مكيف القاهرة المنصورة، حيث تقرر وقوفه بمحطتي قويسنا وبركة السبع طبقًا للجدول المحدد، تيسيرًا على الركاب بتلك المناطق خلال الشهر الكريم.

تعديلات ارتباط نتيجة التغييرات الجديدة

ونتيجة لهذه التعديلات، تم إجراء تغييرات في مواعيد قطار 587-589 مكيف الإسكندرية المنصورة، وكذلك قطار 63 ركاب طنطا المنصورة، لضمان انتظام حركة التشغيل وترابط الرحلات دون تأثير على انتظام الخدمة.

العودة للمواعيد الرسمية بعد انتهاء رمضان

أكدت الهيئة أنه بانتهاء شهر رمضان المبارك، واعتبارًا من يوم 20 مارس 2026، سيتم إعادة تشغيل قطاري تالجو 2026 و2027 مرة أخرى، مع عودة جميع القطارات التي شملتها التعديلات إلى مواعيدها الأصلية المدرجة في جدول المسير الصيفي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة السكة الحديد على تقديم خدمة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الركاب خلال شهر رمضان، مع الحفاظ على انتظام التشغيل وضمان راحة المسافرين في مختلف المحافظات

السكة الحديد القطارات رمضان 2026 شهر رمضان 2026 هيئة السكة الحديد

