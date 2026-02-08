المركز الكاثوليكي يكرم خالد الصاوي ورياض الخولي وهدى رمزي.. تفاصيل

عقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، رئيس المهرجان، وعضوية مجدي سامي وميشيل، عدّة اجتماعات خلال الفترة الماضية لاختيار الفنانين وصُنّاع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الرابعة والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان.

وقررت اللجنة العُليا منح الجوائز التالية: جوائز الريادة السينمائية للفنان القدير خالد الصاوي والفنانة القديرة صابرين والفنان القدير رياض الخولي والفنانة القديرة هدى رمزي.

بينما تذهب جائزة المركز الخاصة إلى المونتيرة القديرة الدكتورة غادة جُبّارة، وجائزة فريد المزاوي للكاتب والسيناريست القدير مجدي صابر.

أما جائزة الأب يوسف مظلوم، فيفوز بها المخرج القدير مجدي أحمد علي، وجائزة التميّز الإعلامي للإعلامي القدير أسامة منير، وجوائز الإبداع الفني للفنان القدير محمد الصاوي والموسيقار القدير خالد حمّاد والفنانة چومانا مراد والناقدة ماجدة موريس ومدير التصوير مازن المتجول.

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2025، فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية: جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي لكلٍ من الفنانة ريهام عبد الغفور عن دورها في مسلسل “ظلم المصطبة”، والفنانة أمينة خليل عن دورها في مسلسل “لام شمسية”، وجائزة أحسن ممثل في عمل درامي لكلٍ من الفنان محمد فرّاج عن دوره في مسلسل "كتالوج" والفنان محمد شاهين عن دوره في مسلسل "لام شمسية".

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح جائزة المركز التشجيعية للفنان الشاب أحمد غُزّي.

كانت اللجنة العُليا للمهرجان اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 38 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، حيث إن الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: "6 أيام" للمخرج كريم شعبان، و"سنو وايت" للمخرجة تغريد عبد المقصود أبو الحسن، و"ضي (سيرة أهل الضي)" للمخرج كريم الشنّاوي، و"هابي بيرث داي" للمخرجة سارة جوهر، و"فيها إيه يعني؟!" للمخرج عمر رشدي حامد، و"دخل الربيع بيضحك" للمخرجة نهى عادل.

وقد تشكّلت لجنة تحكيم الدورة الرابعة والسبعين برئاسة المخرجة كاملة أبو ذكري، وعضوية كلٍ من: الفنان أشرف عبد الباقي، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة سولاف فواخرجي، والكاتبة والمؤلفة مريم نعوم، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، والمونتيرة منى ربيع، والموسيقار تامر كروان، ومهندس الديكور فوزي العوامري.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الرابعة والسبعين ستقام خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 24 أبريل وحتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وسيكون حضور عروض الأفلام بموجب دعوات شخصية مجانية يتم الحصول عليها من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بداية من منتصف أبريل 2026.