«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة الدلتا للسكر عن بدء استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم الجديد، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 14 فبراير 2026م.

وشدّدت إدارة الشركة على ضرورة تواصل المزارعين مع مكاتبها لتحديد مواعيد "التقليع" بدقة، وذلك وفقاً لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلي الذي يعتمد أولوية تاريخ الزراعة.

كما شدّدت الشركة على أهمية الالتزام بالتوقيع على إخطارات التقليع الرسمية لضمان تنظيم عملية الاستلام والحفاظ على سلامة المحصول من التلف.

كما وجّهت الشركة دعوة للمزارعين بضرورة الاهتمام بتوريد المحصول بأعلى درجات النظافة، مشيرة إلى أن ذلك يضمن للمورد الحصول على "حافز النظافة المميز" بالإضافة إلى المزايا والمكافآت الأخرى التي تقدمها الشركة.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي تشتهر بزراعة بنجر السكر، وتحتضن على أرض الحامول أكبر مصنع لبنجر السكر في الشرق الأوسط.