مفاوضات أمريكا وإيران.. إسرائيل تتأهب لكل السيناريوهات المحتملة

كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من المرجح ألا تتضمن قيوداً فعلية على البرامج النووية أو الصاروخية الإيرانية، ولا على أنشطة وكلائها الإقليميين، وأكدوا أن الجيش الإسرائيلي يراقب الوضع ويستعد لمختلف الاحتمالات.



ووفقاً لتقارير موقع "واللا"، يسود قلق كبير داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية حيال مسار المفاوضات، خاصة في ضوء توقعات خبراء إيرانيين بأن المرشد علي خامنئي لن يتخلى عن البرنامج النووي، الذي يعتبره ضمانة لبقاء النظام، ويرى المسؤولون أن سير المفاوضات الحالي يضع مصالح إسرائيل الأمنية على المحك، في مواجهة ما يعتبرونه تهديداً إيرانياً مستمراً.



وتتمحور الخيارات الإسرائيلية حول احتمالين: الأول، اتفاق "ملاذ آمن" يمنع إسرائيل من مهاجمة إيران بعد أي اتفاق أميركي-إيراني، والثاني، اتفاق مفتوح يتيح لإسرائيل الرد عسكرياً لحماية مصالحها، على غرار التفاهم الأميركي مع الحوثيين الذي ترك التهديد قائماً مع الحفاظ على حرية التحرك العسكري. ويُرجح أن الخيار الثاني هو الأنسب حالياً، بما يشمل استعداد الجيش الإسرائيلي لأي فشل محتمل للمحادثات أو تصعيد إيراني عبر وكلاء إقليميين.



ويشير التقرير إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مسار المفاوضات، كما ستكشف تأثير الوجود العسكري الأميركي في المنطقة على ردع النظام الإيراني، في وقت تفسّر فيه طهران التحركات الأميركية الحالية على أنها تردد وتلعثم.