جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس المحكمة الدستورية العليا: سيادة القانون تتطلب مواجهة فعالة لكل التحديات

المستشار بولس فهمي
منار عبد العظيم

أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن سيادة القانون لا يمكن ترسيخها إلا من خلال مواجهة فعالة لجميع التحديات والعقبات التي تعترض منظومة العدالة، مشددًا على أن استقلال القضاء يمثل الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون.

استقلال القضاء والإجراءات القضائية

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أن عدالة هذه الإجراءات ونزاهتها هي الضمان الحقيقي لتحقيق قضاء مستقل وفعّال.

 

الابتعاد عن العمل السياسي

وقال إن استقلال القضاء يُلزم منتسبيه بالابتعاد التام عن الأنشطة السياسية، حفاظًا على حياد القاضي واستقلاله، وصونًا لثقة المجتمع في العدالة.

 

الاستقلال المالي للهيئات القضائية

وأكد المستشار بولس فهمي أن الدولة تكفل تحقيق الاستقلال المالي للهيئات القضائية، بما يضمن قيامها بدورها دون أي ضغوط أو مؤثرات خارجية.

وأضاف أن بطء إجراءات التقاضي يُعد من أبرز العقبات التي تقوض الثقة في منظومة العدالة، مؤكدًا ضرورة العمل على تطوير آليات العمل القضائي لتسريع الفصل في القضايا.

وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا على أنه لا يوجد أي تمييز في اختيار أعضاء السلك القضائي، وأن الاختيار يتم وفق معايير الكفاءة والنزاهة فقط.

وأوضح أن القضاة لا يجوز عزلهم أو فصلهم إلا من خلال إجراءات تأديبية ووفقًا لما يحدده القانون، بما يحفظ استقلالهم ويصون حقوقهم.

 

تأثير التطورات التقنية على المجتمعات

وأكد المستشار بولس فهمي التأثير البالغ للتطورات التقنية على المجتمعات، مشيرًا إلى أن هذا التطور يفرض تحديات جديدة على النظم القانونية والقضائية.

 

بيئة سيبرانية آمنة لحماية الأمن العام

وشدد على ضرورة توفير بيئة سيبرانية آمنة، إلى جانب تبني سياسات وأطر قانونية واضحة، للحفاظ على الأمن العام في ظل التحول الرقمي المتسارع.

واختتم رئيس المحكمة الدستورية العليا تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إصدار تشريعات تواكب التطورات التقنية، بما يحقق التوازن بين استخدام التكنولوجيا وحماية الحقوق والحريات.

المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا سيادة القانون

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

