رئيس المحكمة الدستورية: الإعلام يلعب دورا حيويا في مخاطبة الرأي العام ونشر المعلومات

قال بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن سيادة القانون تتطلب مواجهة فعالة لكل التحديات والعقبات، منوها بأن استقلال القضاء يرتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات القضائية.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية 2026، أن استقلال القضاء يلزم منتسبيه بالابتعاد عن الأنشطة السياسية، متابعا: الدولة تكفل تحقيق الاستقلال المالي للهيئات القضائية.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أنه لا تمييز في اختيار أعضاء السلك القضائي، مشيرا إلى أن بطء إجراءات التقاضي من العقبات التي تقوض الثقة في منظومة العدالة.

وأشار إلى أن الإعلام يلعب دورا حيويا في مخاطبة الرأي العام ونشر المعلومات والأخبار، لكنه مطالب باحترام استقلال القضاء وأحكامه والابتعاد عن أي محاولات للتأثير المباشر أو غير المباشر في الفصل في القضايا.