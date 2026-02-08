قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. أول صورة لـ إمام عاشور لحظة وصوله إلى السعودية لأداء العُمرة
أسامة ربيع: تطوير المجرى والمرافق البحرية والابتكار التكنولوجي يعزز مكانة قناة السويس عالميًا
إيران: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم حتى لو فرضت الحرب علينا
تراجع 150 جنيهًا في أسبوع.. أسعار الذهب بمصر وتوقعات حركة البيع والشراء
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
توك شو

رئيس المحكمة الدستورية: الإعلام يلعب دورا حيويا في مخاطبة الرأي العام ونشر المعلومات

رئيس المحكمة الدستورية العليا
رئيس المحكمة الدستورية العليا
إسراء صبري

قال بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن سيادة القانون تتطلب مواجهة فعالة لكل التحديات والعقبات، منوها بأن استقلال القضاء يرتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات القضائية.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية 2026، أن استقلال القضاء يلزم منتسبيه بالابتعاد عن الأنشطة السياسية، متابعا: الدولة تكفل تحقيق الاستقلال المالي للهيئات القضائية.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أنه لا تمييز في اختيار أعضاء السلك القضائي، مشيرا إلى أن بطء إجراءات التقاضي من العقبات التي تقوض الثقة في منظومة العدالة.

وأشار إلى أن الإعلام يلعب دورا حيويا في مخاطبة الرأي العام ونشر المعلومات والأخبار، لكنه مطالب باحترام استقلال القضاء وأحكامه والابتعاد عن أي محاولات للتأثير المباشر أو غير المباشر في الفصل في القضايا. 

رئيس المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا القضاء

