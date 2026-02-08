البترول تروج للإصلاحات الجديدة وحوافز الاستثمار لجذب شركات التعدين العالمية بمؤتمر "إندابا 2026"

تشارك وزارة البترول والثروة المعدنية بوفد رفيع المستوى فى فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا 2026"، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري.

تأتي المشاركة المصرية في نسخة هذا العام في اطار الترويج للمناخ الاستثماري الجديد في قطاع التعدين واستعراض الإصلاحات الهيكلية والحوافز الاستثمارية التي نفذتها الوزارة مؤخراً ، وتسليط الضوء على التعديلات التشريعية التي استهدفت تيسير الإجراءات وجذب كبريات الشركات العالمية الى جانب الشركات المتوسطة والناشئة في مجال استكشاف الذهب والمعادن واستغلالهما ، علاوة على كون المؤتمر فرصة لتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية التي اصبح التعدين مساهماً رئيسياً في الناتج القومى لديها ، وذلك لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والاطلاع على تجارب الإصلاح والتطوير بقطاع التعدين.

ضم الوفد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، و المهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة ، والدكتورة عبير الشربيني القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، و المهندس أمجد غنيم رئيس شركة واديكو ، و الدكتور محمد إسماعيل عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ورئيس شركة كارجاس .



واستهل الوفد المصري نشاطه بحضور الندوة الوزارية حول المعادن الحيوية والاستراتيجية، والتي عقدت قبيل الانطلاق الرسمي للمؤتمر بمشاركة دولية كبيرة وافتتحها جويدي مانتاشي وزير الموارد المعدنية والبترولية في جنوب افريقيا، لعرض ومناقشة الرؤى بشأن سبل حشد الجهود الإقليمية والدولية لتعظيم استغلال هذه المعادن الهامة لمشروعات الطاقة المتجددة و التكنولوجيا والإلكترونيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والسيارات، وكذلك مناقشة السياسات وسبل التمويل لمشروعات استخراج المعادن الحيوية وإزالة التحديات بما يدعم إقامة سلاسل توريد آمنة ومستدامة من هذه المعادن الهامة.



وعلى هامش المؤتمر التقى الوفد مع فيجاي كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة Vedanta العالمية، حيث شهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق النحاس والزنك غير المستغلة في مصر، باعتبارها من المعادن الحيوية والاستراتيجية ، وتم اطلاع المجموعة العالمية على توجه مصر لتنفيذ مسح جوي شامل لمناطق المعادن، وهو ما سيوفر قاعدة بيانات حديثة ودقيقة تدعم اتخاذ قرار الاستثمار وتشجيع المستثمرين ، كما جرى بحث سبل التوسع في التعاون ليشمل مشروعات التصنيع القائمة على خامات الزنك والنحاس لتعظيم القيمة المضافة منها .