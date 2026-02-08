30 د سلبية بين الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفيدرالية

مرت 30 دقيقة من أحداث مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

يحاول الفريقان السيطرة على الكرة مما أدى إلى لانحسار اللعب في نصف الملعب دون وجود هجمات خطيرة على مرمى الفريقين.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش"- حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – يوسف وائل "فرنسي" – أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد ومحمد حمد.