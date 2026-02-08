الزمالك يكشف سبب استبعاد صبحي وأدم كايد وأوشينج من مباراة زيسكو

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن سبب استبعاد الثلاثي محمد صبحي وآدم كايد والكيني بارون أوشينج من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستخوض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك أن محمد صبحي يعاني من التهاب في وتر أكيلس وفضل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني إراحته من المباراة، في حين يعاني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة، بينما تعرض بارون أوشينج لإصابة في العضلة الخلفية.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر اليوم الأحد على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش"- حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – يوسف وائل "فرنسي" – أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد ومحمد حمد.