حافلة الزمالك تصل لملعب مباراة زيسكو الزامبي في كأس الكونفدرالية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد ليفي مواناواسا، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر اليوم الأحد على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.