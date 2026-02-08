قبل مواجهة ليفربول.. «جوارديولا»: أطمح لإعادة بناء مانشستر سيتي وترك إرث أسطوري مثل «فيرجسون»

اعترف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، برغبته في ترك إرث طويل الأمد مع الفريق، على غرار الإنجاز التاريخي الذي حققه السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، وذلك قبل مواجهة ليفربول المرتقبة مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل جوارديولا في تحقيق الانتصار على ليفربول لمواصلة الضغط على آرسنال في سباق صدارة جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، خاصة وأن السيتيزن يطمح للحفاظ على لقب الدوري وإضافة أرقام قياسية جديدة.

ويخوض المدرب الإسباني موسمه العاشر مع مانشستر سيتي، وسط تكهنات بأن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع الفريق، رغم استمرار عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

وفي تصريحات لشبكة "Cityxtra"، شدد جوارديولا على طموحه الشخصي في إعادة بناء مانشستر سيتي عدة مرات، كما فعل السير أليكس مع مانشستر يونايتد، قائلاً: "قلت مرارًا وتكرارًا، أريد أن أكون الأفضل في كل شيء، أريد أن أحقق جميع الأرقام القياسية وأن أترك بصمة حقيقية في النادي. إذا أعاد السير أليكس بناء مانشستر يونايتد ثلاث مرات، فأنا أريد أن أعيد بناء مانشستر سيتي ثلاث مرات أيضًا."

وتحدث جوارديولا أيضًا عن صفقات الفريق الأخيرة، مثل التعاقد مع أنطوان سيمينيو ومارك جويهي، موضحًا أن النادي يسعى لتوفير بيئة يشعر فيها اللاعبون بالانتماء والثقة، مضيفًا: "أقول دائمًا، عندما أتحدث أنا أو النادي مع اللاعبين، يجب أن يطمئنوا تمامًا ويشعروا بالثقة، لا تأتوا إلى هنا إن لم تشعروا بذلك."

واختتم جوارديولا تصريحاته بالتأكيد على التزامه الكامل بالعمل على تطوير الفريق على المدى الطويل، مؤكدًا أن ترك إرث دائم جزء من رؤيته الشخصية لإدارة مانشستر سيتي، وأن المرحلة الحالية من الموسم تعد فرصة لإظهار فلسفته على أرض الملعب وتحقيق النتائج المرجوة.