مصرع سيدة وإصابة نجلها إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة أعلى الدائري بشبرا الخيمة

لقيت سيدها مصرعها وأصيب نجلها إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية كان يستقلها الشاب ووالدته، في منطقة أم بيومي التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغا بوجود حادث تصادم ووجود وفيات ومصابين أعلى دائري أم بيومي.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعمة بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سعادة م م، وإصابة نجلها يوسف س ا، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قليوب التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق. وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.